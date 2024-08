Zeszyty, kredki, plecaki – rozpoczęcie roku szkolnego zbliża wielkimi krokami, a to oznacza, że rodzice muszą sięgnąć do kieszeni. To ostatnie dni na przygotowanie wyprawki szkolnej. Czy zatem w najbliższą niedzielę 25 sierpnia zrobimy zakupy?

(zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock W Sejmie trwają prace nad projektem nowelizacji przepisów, dopuszczającym dwie niedziele handlowe w miesiącu. Zanim jednak do tego dojdzie, obowiązuje ustawa z marca 2018 roku, która wprowadziła stopniowo zakaz handlu w niedziele. Od 2020 roku zakaz handlu nie obowiązuje jedynie w siedem niedziel w roku: ostatnie niedziele stycznia, kwietnia, czerwca i sierpnia, a także w niedzielę przed Wielkanocą oraz w dwie kolejne niedziele poprzedzające Boże Narodzenie. Handlowa będzie więc najbliższa niedziela. 25 sierpnia sklepy będą otwarte! Potem w tym roku sklepy będą otwarte w niedzielę 15 grudnia, a następnie 22 grudnia. W ustawie ograniczającej handel w niedziele przewidziano katalog 32 wyłączeń. Zakaz nie obejmuje m.in. działalności pocztowej, jeśli przychody z tej działalności stanowią co najmniej 40 proc. przychodów ze sprzedaży danej placówki. Ponadto nie obowiązuje w cukierniach, lodziarniach, na stacjach paliw płynnych, w kwiaciarniach, w sklepach z prasą ani w kawiarniach. Zobacz również: Kredyt hipoteczny online. Kolejny bank wprowadza taką usługę

