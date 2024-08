"Rosjanie zdobywają miasta i miasteczka w Ukrainie poprzez zrównanie ich z ziemią. Pytanie, czy zdecydują się na taką strategię wobec miast wchodzących w skład Federacji Rosyjskiej" - mówił Adam Eberhardt, wicedyrektor Studium Europy Wschodniej UW, który był gościem Porannej rozmowy w RMF FM. Rozmawialiśmy z nim również o wizycie premiera Indii w Polsce, a także o wyścigu prezydenckim w USA.

Tomasz Terlikowski rozpoczął rozmowę z Adamem Eberhardtem od pytania o pierwszą od 45 lat wizytę premiera Indii w Polsce.

Czy wizyta Narendry Modiego to przełomowa wizyta? Co możemy zyskać i czy to wstęp do nowego etapu relacji między naszymi państwami?

To jest partner bardzo potencjalnie istotny. Mocarstwo globalne o rosnącej roli międzynarodowej. Nasze relacje układały się w sposób pasywny - mówił gość Porannej rozmowy w RMF FM.

Tłumaczył, że Indie myślą o tym, "jak osłabić swojego rywala, czyli Chiny i nie chcą, by Rosja była zbyt blisko Chin".

W Indiach postrzega się Zachód jako ten, który wpycha Rosję w ręce Chin - zauważył Adam Eberhardt. Dzisiaj premier Indii jest już Kijowie. Tutaj ważna jest kwestia Indii i i ich wpływu na Rosję. Indie przez lata były zainteresowane rosyjską bronią, teraz zarabiają na rosyjskiej ropie.

Podkreślił, ze z Indiami trzeba rozmawiać, zwłaszcza w kontekście Rosji. Wizyta w Kijowie to wizyta równoważąca, przecież premier Modi był niedawno w Moskwie.

Drugim tematem rozmowy była sytuacja w Ukrainie i ofensywa wojsk ukraińskich w rejonie kurskim.

Artykuł jest w trakcie aktualizacji