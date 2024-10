Pekin nie akceptuje decyzji Unii Europejskiej o nałożeniu wysokich ceł na produkowane w Chinach samochody elektryczne i złoży skargę do Światowej Organizacji Handlu - poinformował chiński resort handlu. Taryfy celne w wysokości od 7,8 do 35,3 proc. na e-auta produkowane w Chinach zaczęły obowiązywać o północy z wtorku na środę.

Ministerstwo handlu Chin napisało w w oświadczeniu, że władze w Pekinie "nie zgadzają się ani nie akceptują" ceł i składają skargę w ramach mechanizmu rozstrzygania sporów w Światowej Organizacji Handlu (WTO).



Chiny podejmą wszelkie niezbędne środki w celu zdecydowanej ochrony uzasadnionych praw i interesów chińskich firm - oświadczono.

Jaka jest wysokość ceł na chińskie elektryki?

Unijne cła na "elektryki" wynoszą między 7,8 proc. a 35,3 proc. i są nakładane w dodatku do już obowiązujących w UE ceł 10 proc. na importowane samochody. Wysokość opłaty zależy od tego, w jakim stopniu dana firma była subsydiowana i czy współpracowała z KE w dochodzeniu. W razie stwierdzenia zwiększenia lub zmniejszenia subsydiów wysokość ceł może zostać odpowiednio zmieniona.



Opłaty będą musiały uiszczać nie tylko chińskie firmy, ale także koncerny spoza Chin, które produkują w Państwie Środka - np. amerykańska Tesla ma zostać objęta cłem w wysokości 7,8 proc.

Pekin może podjąć działania odwetowe

Chińska Izba Handlowa przy UE wezwała Brukselę i Pekin do "przyspieszenia rozmów w sprawie ustalenia cen minimalnych, a ostatecznie do zniesienia tych ceł".



Obserwatorzy zwracają uwagę, że Pekin może podjąć działania odwetowe, jak miało to miejsce m.in. na początku miesiąca po głosowaniu w UE, kiedy Komisja Europejska uzyskała zgodę na nałożenie ceł. Pekin już 8 października ogłosił, że nałoży tymczasowe "kaucje celne" na europejskie brandy. Chiny prowadzą równocześnie dochodzenia antydumpingowe w sprawie przywozu m.in. wieprzowiny i produktów mlecznych z UE.

Sprawą zaniepokojeni są właśnie też polscy producenci mleka, którzy eksportują do Chin mleko w proszku, serwatkę i mleko UHT oraz sery, co stanowi 60 proc. eksportu polskiej żywności do Państwa Środka.

KE zapowiada negocjacje

Komisja Europejska zapowiedziała, że będzie kontynuować negocjacje z Pekinem, aby znaleźć alternatywne rozwiązanie w kwestii e-aut.



Stanowisko UE wobec Pekinu zaostrzyło się w ciągu ostatnich pięciu lat. Bruksela postrzega Chiny jako potencjalnego partnera w niektórych kwestiach, ale także jako konkurenta i systemowego rywala w innych.