Pociąg relacji Kraków Główny - Gdynia Główna uderzył w uszkodzoną sieć trakcyjną w miejscowości Gąsiorki niedaleko Tczewa (województwo pomorskie). Ewakuowano 220 osób.

Pociąg zerwał sieć trakcyjną / foto. KP PSP Tczew / Państwowa Straż Pożarna

Jak dowiedział się reporter RMF FM Stanisław Pawłowski, pociąg IC Piast relacji Kraków Główny - Gdynia Główna uderzył w uszkodzoną sieć trakcyjną i ją zerwał. Do nietypowego zdarzenia doszło we wtorek około godz. 20.00 w miejscowości Gąsiorki, niedaleko Tczewa.

Dziś przed godziną 20, doszło do uszkodzenia sieci trakcyjnej, co uniemożliwia przejazd koleją. Policjanci na miejscu koordynowali przesiadkę pasażerów do podstawionego pociągu. Utrudnienia na tej trasie kolejowej mogą potrwać nawet do 2 w nocy - mówi RMF FM oficer prasowa Katarzyna Ożóg z KPP w Tczewie.

Z pociągu ewakuowano 220 osób. Na szczęście nic nikomu się nie stało. Sama ewakuacja nie była łatwa, bo pociąg zatrzymał się pomiędzy stacjami w szczerym polu. Pasażerowie przesiedli się do pociągu Doker relacji Katowice - Gdynia Główna.



Rozpoczniemy naprawę sieci, kiedy pociąg zjedzie ze szlaku - zapewnił Karol Jakubowski z biura prasowego PKP PLK. Dodał, że na miejscu będzie pracowała komisja, która wyjaśni przyczyny tego zdarzenia.