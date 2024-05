Kilkudziesięciu studentów nadal prowadzi strajk okupacyjny na terenie nieczynnego akademika Kamionka w Krakowie.

Akademik Kamionka / Paweł Konieczny / RMF24

Władze Uniwersytetu Jagiellońskiego po zawieszeniu rozmów z prowadzącymi protest, nakazały opuszczenie obiektu ze względu na techniczny budynku. Jak stwierdziły w oświadczeniu - przebywanie w nim może stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi.

Protestujący uważają, że jest inaczej i nie przerwali strajku. Po południu na polecenie UJ wymieniono zamki do drzwi wejściowych oraz odcięto w budynku dostęp do energii elektrycznej.

To nie zniechęciło protestujących...

To jest typowe zastraszanie. Dostaliśmy list od władz uczelni, w którym stwierdzono, że mamy natychmiast w ciągu godziny usunąć się z tego miejsca - mówił reporterowi RMF FM jeden z protestujących Dawid Małecki. My zostajemy w drzwiach. Tutaj na schodach przed budynkiem przeprowadzane są wykłady. Zostajemy dopóki będzie trzeba. A jak władze uczelni zamkną nam drzwi, to będziemy wchodzić oknem.

Pytani o to co dalej studenci odpowiadają, że chcą rozmów z rektorem w obecności mediów "jak równy z równym". I oczekujemy, że nasze postulaty będą spełnione. To jest warunek konieczny, żeby zakończyć tą okupację - dodaje.

Rektor i cały uniwersytet są głusi na nasze wezwania - mówi Bartek Dziurzyński. Tak naprawdę instytucja uniwersytecka nie konsultuje ze studentami swoich planów. Samorząd studencki jest wybierany w taki sposób, że nie jest reprezentatywny dla większości studentów. I tak naprawdę nie mamy jako studenci takiej prawdziwej reprezentacji, która może wetować działanie instytucji. Dlatego na własną rękę musimy działać i walczyć o nasze prawa.

Studenci żądają zmiany decyzji Senatu UJ o o sprzedaży Kamionki oraz Bursy Jagiellońskiej oraz deklaracji budowy nowych akademików. Chcą też immunitetu dla wszystkich studentów i studentek, zaangażowanych w protest.