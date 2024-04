Majątek Astora wynosił 87 mln dolarów, co stanowi ekwiwalent 2,75 mld dolarów według ich obecnej wartości. Czyniło go to w tamtym czasie nie tylko najbogatszym pasażerem Titanica, ale też jednym z najbogatszych ludzi na świecie.

Zegarek nosił później jego starszy syn, William Vincent Astor, który następnie przekazał go synowi sekretarza jego ojca, Williama Dobbyna. Dom aukcyjny Henry Aldridge & Son podawał przed sobotnią licytacją, że spodziewa się, iż osiągnie on cenę 100-150 tys. funtów.

Ostatecznie został sprzedany za 900 tys. funtów.