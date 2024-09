Gościem Porannej rozmowy w RMF FM będzie Sławomir Mentzen, lider i kandydat Konfederacji na prezydenta.

Dlaczego tak szybko ruszył z kampanią wyborczą i czy czuje się "czarnym koniem nadchodzących wyborów prezydenckich", jak napisał o nim Financial Times?

Dlaczego Krzysztof Bosak poświęcił się dla niego i porzucił marzenia o prezydenturze? I jak Sławomir Mentzen chce przekonać do siebie wyborców innych partii? Naszego gościa zapytamy także o to, co sądzi o odrzuceniu przez PKW sprawozdania PiS i o budżet na 2025 rok.

Coraz częściej pojawiają się informacje, że w połowie października czeka nas szczyt fali Covid. Są też sygnały, że mogą wrócić maseczki. Czy Konfederacja znów będzie lekceważyć te zalecenia? O to również zapytamy Sławomira Mentzena.

