Gościem Krzysztofa Ziemca w RMF FM będzie w sobotę wiceminister obrony narodowej Paweł Zalewski. Porozmawiamy m.in. o efektach wizyty dyplomatycznej w Azji, a także sprawę rosyjskiego drona, który miał wlecieć na terytorium Polski. Jak to się stało, do incydentu najprawdopodobniej w ogóle nie doszło?

Polityk Polski 2050-Trzeciej Drogi wrócił właśnie z podróży do Azji wraz z ministrem spraw zagranicznych Radosławem Sikorskim. Zapytamy o efekty tej wizyty dla polskiej obronności.

W programie wróci sprawa rosyjskiego drona, który niemal 2 tygodnie temu miał wlecieć do Polski i ślad po nim zaginął. Wojsko go szukało, a teraz okazuje się, że chyba w ogóle go nie było.

Zapytamy też o sprawę zestrzeliwania rosyjskich rakiet nad Ukrainą, a także o to, jak w tej chwili wyglądają stosunki polsko-ukraińskie.

Nie zabraknie też pytań o problemy w koalicji rządzącej. Zapytamy również o kandydatów w wyborach prezydenckich.

Na rozmowę Krzysztofa Ziemca zapraszamy w sobotę po godz. 8:30 do RMF FM, internetowego Radia RMF24, na stronę RMF24.pl, do aplikacji RMF ON i naszych mediów społecznościowych!