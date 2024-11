Gościem Krzysztofa Ziemca w RMF FM będzie Marek Magierowski, były ambasador Polski w Stanach Zjednoczonych.

Marek Magierowski / Brendan Smialowski / East News/AFP

Z naszym gościem porozmawiamy o wyborze Amerykanów i co on oznacza dla Polski. Zapytamy go o relacje polsko-amerykańskie, czy chciałby zostać prezydentem Polski i kto jest w tej chwili ambasadorem w USA.

