"Daniel Obajtek ostentacyjnie lekceważy instytucje państwa polskiego" - mówił Michał Szczerba w Rozmowie o 7:00 w Radiu RMF24. Przewodniczący sejmowej komisji ds. afery wizowej potwierdził, że były szef Orlenu został skutecznie wezwany na jutrzejsze posiedzenie komisji, które odbędzie się o godzinie 15:00. W trakcie Rozmowy o 7:00 mówił o roli Obajtka w wydawaniu wiz obcokrajowcom. Ujawnił też, że w piątek do MSZ zostaną przesłane wnioski pokontrolne NIK w sprawie ściągania do Polski cudzoziemców.

Michał Szczerba / RMF FM

Szczerba powiedział nam, że jeśli jutro Obajtek nie pojawi się na komisji, wystąpi on z wnioskiem o jego zatrzymanie i doprowadzenie. Wtedy posiedzenie odbyłoby się w piątek, jeszcze przed niedzielnymi wyborach od Parlamentu Europejskiego.

"Daniel Wszystko Mogę Obajtek" musi dzisiaj odpowiedzieć za wszystkie sytuacje, których był uczestnikiem, w tym legalizacji pobytu cudzoziemców na terenie Polski. Wynegocjował razem ze Zbigniewem Rauem i Piotrem Wawrzykiem specjalne warunki ściągania obcokrajowców z całego świata, głównie krajów azjatyckich, do swojej inwestycji Orlenu pod Płockiem. Stworzył miasteczka migrantów - wyliczał rozmówca dziennikarza RMF FM Tomasza Weryńskiego.

Michał Szczerba przypomniał, że takich wiz wydano kilkanaście tysięcy. Zalano imigrantami Polskę i pewnie też sporą część strefy euro - stwierdził.

Przewodniczący sejmowej komisji chce zapytać Daniel Obajtka między innymi też o to, jak to się stało, że ludzie z otoczenia Raua dostawali funkcje w Orlenie.

To są informacje, które dostaliśmy podczas przesłuchań naszych świadków - wyjaśniał. Według jego słów dyrektor biura prawnego MSZ Jakub Osajda miał zeznać, że pracę w Orlenie dostali pasierb Zbigniewa Raua oraz żona szefa jego gabinetu politycznego.

Między innymi o tym Michał Szczerba chce rozmawiać z Rauem podczas jego dzisiejszego przesłuchania. Mam wrażenie, że abdykował z funkcji, nie wykonywał jej w sposób właściwy - dodał.

Michał Szczerba powiedział, że były szef MSZ będzie musiał wytłumaczyć się nie tylko komisji ds. afery wizowej. Ujawnił, że w piątek do resortu dyplomacji zostaną wysłane wnioski pokontrolne NIK. Zbigniew Rau był przesłuchiwany przez kontrolerów NIK. Powiem tak: Nie wypadł najlepiej - stwierdził gość Rozmowy o 7 w Radiu RMF24.

Szczerba o strefie buforowej przy granicy z Białorusią

Popieram wszystkie działania rządu, które mają na celu odzyskanie kontroli nad granicą - tak Szczerba mówił o strefie buforowej przy granicy polsko-białoruskiej.

Nielegalne przedostawanie się migrantów przez granicę nazywa problemem wizerunkowym. O stosowaniu push-backów mówił: To nie są kobiety, to nie są dzieci. To przede wszystkim są młodzi, bardzo agresywni mężczyźni.

Z Michałem Szczerbą rozmawialiśmy także o jego starcie w eurowyborach, dzisiejszym wiecu w Warszawie z okazji 4 czerwca, rozliczaniu PiS oraz sugestii Marcina Mastalerka, że będzie startował w wyborach prezydenckich.