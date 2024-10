​Gościem Rozmowy o 7:00 w Radiu RMF24 będzie Sławomir Nitras, minister sportu i turystyki. Porozmawiamy m.in. o tym, czy stać nas na organizację letnich igrzysk olimpijskich i ile będzie to kosztować.

Sławomir Nitras / Jakub Rutka / RMF FM

Sławomira Nitrasa zapytamy też o spór z PKOl-em i jego prezesem Radosławem Piesiewiczem oraz o to, jak przebiega odbudowa infrastruktury sportowej na terenach dotkniętych przez wrześniową powódź.

