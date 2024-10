Parlamentarzystki wypowiedziały się także na krótkiej konferencji. Jest jasne, że Adrian Zandberg i część parlamentarzystów Razem chcą opuścić klub Lewicy i przejść do ław opozycji. Ta decyzja właściwie już zapadła, a zbliżający się kongres (który odbędzie się w nadchodzący weekend - przyp. red.) ma po prostu ją przypieczętować - powiedziała Magdalena Biejat.

Biejat: Nie chciałyśmy brać udziału w dalszych wewnętrznych przepychankach

Decyzję o opuszczeniu partii Razem Magdalena Biejat komentowała także w internetowym Radiu RMF24.

Wierzymy w taką drogę, w której nie wybiera się polityki recenzowania innych, tylko godzi się na to, że czasem będzie trzeba współpracować z osobami, z którymi nam nie po drodze, czasem trzeba będzie iść na kompromisy, ale wykorzystuje się wszystkie dostępne narzędzia do tego, żeby realizować ten program, z którym szliśmy do wyborów - mówiła w rozmowie z Michałem Zielińskim.

Jak wyjaśniała, parlamentarzystki "nie chciały brać udziału w dalszych wewnętrznych przepychankach".

Partię opuściło dziś 27 osób

Sprawę skomentowało także ugrupowanie. "Partia Razem była, jest i będzie partią lewicy społecznej. Niezależną i demokratyczną" - napisano.

Przedstawiciele ugrupowania podkreślili, że Polska potrzebuje siły stojącej po stronie pracowników, konsekwentnie broniącej praw człowieka. "Dziś, gdy rząd mówi o prawach człowieka językiem skrajnej prawicy, forsuje budżet uderzający w pracowników i publiczną ochronę zdrowia, Polska bardziej niż kiedykolwiek potrzebuje partii, która stawia interes społeczeństwa ponad interesy polityków" - podkreślono.

Jak poinformowano, partię opuściło dziś 27 osób. "Pozostają w niej blisko trzy tysiące członków, którzy nadal wierzą, że program, który obiecaliśmy wyborcom, jest ważniejszy niż stanowiska i osobiste kariery" - zaznaczono.

"Razem to strategiczna rezerwa polskiej demokracji. Nie dopuścimy do tego, by jedynym krytycznym głosem wobec rządu Tuska był głos skrajnej prawicy. To prosta droga, by po kolejnych wyborach do władzy doszły PiS i Konfederacja. Rząd Tuska swoimi antyspołecznymi działaniami zawodzi kolejne grupy wyborców. Polska potrzebuje demokratycznej opozycji, broniącej dobra wspólnego, sprawiedliwości społecznej i praw człowieka" - piszą przedstawiciele partii Razem.

Jak zaznaczyli, "w weekend odbędzie się kongres, podczas którego zdecydujemy o przyszłości partii".

"Po tym wydarzeniu wspólnie ze strukturami partii w całej Polsce, samorządowcami Razem, zaprzyjaźnionymi organizacjami i ruchami społecznymi będziemy dalej budować niezależną i odważną lewicę społeczną. Razem jesteśmy silniejsi — jako pracownicy, obywatele, społeczeństwo" - przekazano.

Na platformie X wsparcie dla partii deklarują jej działacze. "Nigdzie się nie wybieram. Zostaję tam, gdzie bije serce polskiej lewicy" - informuje Ilona Czerwińska, działaczka ze Śląska.

"Jeżeli niezależnej lewicy zabraknie, to na rozczarowaniu rządem zyskają wyłącznie PiS i Konfederacja. To fatalny scenariusz dla Polski" - pisze poseł Maciej Konieczny, współzałożyciel Razem.