Gościem Tomasza Terlikowskiego w Rozmowie o 7:00 w Radiu RMF24 będzie Rafał Trzaskowski, prezydent Warszawy. Porozmawiamy o Marszu Niepodległości, który przeszedł ulicami Warszawy, o prawyborach w Koalicji Obywatelskiej i rywalizacji z Radosławem Sikorskim o kandydaturę na prezydenta Polski.

Rafał Trzaskowski / Marek Zakrzewski / PAP

Słuchaj Radia RMF24!

Zapytamy też o to, na czyje głosy w KO może liczyć Trzaskowski i dlaczego w ogóle zawnioskował o przeprowadzenie prawyborów. Na rozmowę zapraszamy tuż po godz. 7:00 do RMF FM, internetowego Radia RMF24, aplikację RMF ON i naszych mediów społecznościowych!