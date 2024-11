W przeciwieństwie do naszych oponentów, Platforma ma demokratyczne zasady, każdy z nas ma jeden głos. Tak wybieramy szefa partii, tak wybieramy władze partii w regionach. To bardzo dobry zwyczaj i stąd propozycja, która padła, została jednomyślnie przyjęta. Co więcej, będą to prawybory w całej Koalicji Obywatelskiej, w związku z czym uczestniczyli będą również członkowie i członkinie pozostałych ugrupowań, które tworzą KO - powiedział inny z wiceprzewodniczących PO Borys Budka.

"Mamy prawybory. Ostatnie dobre występy Radka Sikorskiego spowodowały, że opinie, który z dwóch naszych świetnych kandydatów jest lepszy, są podzielone wśród członków KO dokładnie na pół. Dotychczas bowiem prawie murowanym kandydatem był R. Trzaskowski. Teraz do końca nie będziemy znać wyniku" - napisał na X Roman Giertych.