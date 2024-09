​Wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski będzie gościem Tomasza Terlikowskiego w środę w Rozmowie o 7:00 w Radiu RMF24.

Krzysztof Gawkowski / Piotr Szydłowski / RMF FM

16 tysięcy laptopów zostanie przekazanych dzieciom z terenów powodziowych przez rząd. Wicepremiera Krzysztofa Gawkowskiego zapytamy o to, jak będą one rozdzielane, i kiedy trafią do uczniów. Będziemy także rozmawiać o łączności na terenach powodziowych i o tym, czy rząd Donalda Tuska zdał egzamin związany z powodzią.

W czasie rozmowy nie zabraknie także pytań politycznych, o nadchodzące wybory prezydenckie, kandydata lewicy, a także o to, na ile projekty lewicowe mają szansę przebić się przez blokadę PSL. Będziemy też rozmawiać o lekcjach religii, sporze na linii Kościół-MEN i Funduszu Kościelnym.

Będziemy też rozmawiać o zapowiedziach zaostrzenia kar dla piratów drogowych i o tym, czy rzeczywiście prawo powinno być zaostrzane w rytm oczekiwań społecznych.