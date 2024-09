"Wrocław już nie jest zagrożony wysoką falą. Cały czas mamy świadomość presji wody na wały, natomiast symbolicznie można powiedzieć, że powódź tym razem Wrocławia nie dopadła. Chcę podziękować żołnierzom, służbom, moim kolegom z administracji" - powiedział premier Donald Tusk na środowym posiedzeniu sztabu kryzysowego we Wrocławiu. Szef MON określił z kolei priorytety na kolejne dni. To dezynfekcja budynków i uruchomienie szpitala w Nysie.

Wrocław, 25 września. Kolejne posiedzenie sztabu kryzysowego / Maciej Kulczyński / PAP

Polska walczy z wielką wodą. Wrocław może odetchnąć

W środę o 8:00 we Wrocławiu rozpoczęło się kolejne posiedzenie sztabu kryzysowego z udziałem Donalda Tuska. Premier zapewnił, że sytuacja w stolicy Dolnego Śląska jest już stabilna.

Na czerech rzekach odwołane zostały stany alarmowe. Została nam jedynie Bystrzyca (...). Stan Odry w samym Wrocławiu cały czas się obniża. Już wczoraj przed północą na wodomierzu w Trestnie było poniżej stanu alarmowego, poniżej 450 cm. Chciałbym podziękować wszystkim i chcę, by to wybrzmiało tutaj, z tego miasta poszkodowanego przez powódź kiedyś. Dziękuję panu premierowi za osobistą obecność - powiedział prezydent Wrocławia Jacek Sutryk.

Wojewoda dolnośląski także powiedział, że zmniejszyła się liczba stanów ostrzegawczych i alarmowych na rzekach.

W godzinach nocnych nie doszło do zdarzeń nagłych, nasze działania skupiają się na pomocy powodzianom - dodał Maciej Awiżeń.

Raport służb: Jedna osoba poszukiwana, trudna sytuacja w Głuchołazach

Stan niepokojący, ale stabilny widzimy w Krośnie Odrzańskim. Widzimy cofkę do rzeki Bóbr i to jest niepokojące (...). W Słubicach, Gozdowicach i Kostrzynie nad Odrą obserwujemy wzrosty. Najbardziej niepokojąca sytuacja w Krośnie Odrzańskim, w środę szczyt fali w Białej Górze. W Połecku obserwujemy już stabilizację - powiedział natomiast dyrektor Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej

Jak przekazał, w Białej Górze poziom wody "jest bliski stanowi z 2010 roku".

W Słubicach ma się pojawić maksimum w czwartek, w Kostrzynie w piątek, w Gozdowicach - z piątku na sobotę - ostrzegł szef IMGW.

Na terenie nadzoru wodnego Krosno Odrzańskie odbywa się monitoring. Co do mostu - udało się utrzymać przeprawę i jest ona dostępna. Jeśli chodzi o Szczecin, obowiązuje ostrzeżenie hydrologiczne trzeciego stopnia - poinformowała prezes Wód Polskich.

Komendant Państwowej Straży Pożarnej podał, że od północy było tylko 12 nowych zdarzeń związanych z warunkami atmosferycznymi. Najtrudniejsza sytuacja jest nadal w Głuchołazach, trwają tam ciężkie prace inżynieryjne. Tam będziemy koncentrować nasze siły i środki - powiedział.

Mamy dziesiąty dzień po powodzi, a dalej nie uporaliśmy się z wywozem śmierci. Patrząc na zatory komunikacyjne, zniszczenia mostów, dróg – my też stoimy w tych gigantycznych korkach, ale staramy się dotrzeć ze wszystkimi służbami. Prosimy mieszkańców o wyrozumiałość. Jeśli gdzieś nie jedziemy, to proszę pamiętać, że są miejscowości, gdzie jest gorzej i tam pewnie jesteśmy - mówił zastępca opolskiego komendanta policji Arkadiusz Kuśmierski.

3152 policjantów jest zadysponowanych do dzisiejszych działań. Liczba zgonów nie zwiększyła się, liczba osób poszukiwanych nadal się utrzymuje, to jest jedna osoba. W ostatniej dobie doszło 9 incydentów związanych z fałszywymi zbiórkami - poinformował komendant policji.

Wojewoda opolski Monika Jurek poinformowała, że "do Głuchołaz został skierowany most składany BLG wraz z grupą zadaniową wojsk inżynieryjnych".

Podejmowana będzie próba przeprawy mostowej przez rzekę Biała Głuchołaska. Przeprawa pozwolić ma na m.in. wywóz śmieci popowodziowych z terenów zdrojowej części miasta - powiedziała.

Pełnomocnik MSWiA do spraw zarządzania kryzysowego w Stroniu-Śląskim i Lądku Zdroju nadbryg. Michał Kamieniecki przekazał pozytywną informację, że cały Lądek-Zdrój ma już dostęp do wody.

Minister infrastruktury: 4 utrudnienia, jeżeli chodzi o funkcjonowanie kolei

Minister infrastruktury Dariusz Klimczak przekazał, że - w związku ze spadkiem stanu wody w Głogowie - w środę rozpoczyna się wypompowywanie wody z części zalanego szlaku Głogów-Krzepów.

Powiedział też, że wznowienie ruchu na jednym z torów będzie możliwe najprawdopodobniej w czwartek.

Kosiniak-Kamysz o priorytetach na kolejne dni: Dezynfekcja i uruchomienie szpitala w Nysie

Szef MON powiedział, że w związku z operacją "Feniks" pracuje 25 tys. żołnierzy, a bezpośrednio zaangażowanych około 20 tys.

Pomagamy samorządom uporządkować ciągi komunikacyjne i sprzątać gospodarstwa i domy. Najważniejsze zadanie na najbliższe dni to dezynfekcja już oczyszczonych pomieszczeń: żłobków, szkół, urzędów gmin, ale też mieszkań prywatnych. 18 zespołów zadaniowych do dezynfekcji jest przygotowanych i przesuniętych do Brzegu. Chcemy też jak najszybciej uruchomić szpital powiatowy w Nysie, bo on przyjmował ok. 120 pacjentów dziennie na SOR. Te zadania w dużej części przejął szpital polowy, ale nie da się tam przeprowadzić niektórych zabiegów - powiedział szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.