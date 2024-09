Dziewięciu osobom przedstawiono do tej pory zarzuty w sprawie tak zwanej afery wizowej. Postępowanie obejmuje obecnie trzy główne wątki - poinformowała Prokuratura Krajowa.

Piotr Wawrzyk / Albert Zawada / PAP

Wśród dziewięciu podejrzanych w tym śledztwie są m.in. były wiceminister spraw zagranicznych Piotr Wawrzyk oraz jego współpracownik Edgar K.

Czego dotyczą podejrzenia?

Według prokuratury, Edgar K. miał powoływać się na swoje wpływy w resorcie oraz "podejmował się pośrednictwa w załatwieniu sprawy polegającej przede wszystkim na przyspieszeniu wydawania wiz".

Według prokuratury, podejrzany "wykorzystując swoje faktyczne znajomości" z Wawrzykiem "rzeczywiście wpływał" na przebieg postępowań wizowych w palcówkach konsularnych. Miał on przekazać dane "co najmniej" 607 cudzoziemców - prokuratura podała, że "co najmniej" 358 z tych osób otrzymało wizy. Łączna suma korzyści przyjętych przez Edgara K. ma przekraczać równowartość 500 tys. złotych.



Zarzuty ma usłyszeć również m.in. Mariusz G. - były kielecki radny Prawa i Sprawiedliwości, którego prokuratura podejrzewa o przyjmowanie korzyści majątkowych lub obietnic otrzymania takich korzyści w związku z powoływaniem się na wpływy w MSZ i placówkach dyplomatycznych oraz deklarowanego pośrednictwa przy uzyskaniu wiz.

Śledztwo obejmuje trzy wątki

PK wskazała, że śledztwo obejmuje obecnie trzy główne wątki. Po pierwsze jest to wątek pośredniczenia w uzyskiwaniu wiz, które uprawniają na przebywanie na terenie Polski, powołując się na "wpływy w MSZ oraz w polskich placówkach dyplomatycznych" w zamian za uzyskanie korzyści majątkowej.



Drugi wątek dotyczy "przekroczenia uprawnień lub niedopełnienia obowiązków przez osoby zatrudnione w MSA w związku z działalnością podejrzanego Edgara K.", a trzeci związany jest z przebiegiem prac legislacyjnych związanych "ze zmianami ustawy o cudzoziemcach, a następnie prowadzonych na podstawie tej ustawy prac dotyczących wydania lub projektowania rozporządzeń wykonawczych, jak też utworzenia Centrum Decyzji Wizowych w Łodzi oraz Centrum Informacji Konsularnej w Kielcach".