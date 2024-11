"Jestem przekonany, że gdybyśmy zostali w klubie Lewicy, to bylibyśmy skazani na rozmycie w ramach tego szerokiego liberalnego obozu. Lewica, która jest częścią szerokiego, liberalnego obozu, nie jest do niczego potrzebna, bo działa na koncesji PO i nigdy nie będzie w stanie realnie skontrować chociażby polityki mieszkaniowej" - mówił w Rozmowie o 7:00 w Radiu RMF24 poseł Maciej Konieczny, współzałożyciel partii Razem.

Maciej Konieczny / Jakub Rutka / RMF FM

Audio Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Maciej Konieczny: Razem wyszło z kompletnej marginalizacji, byliśmy skazani na rozmycie

"Skandaliczne pytanie o pochodzenie żony"

Tomasz Terlikowski rozmowę ze swoim gościem rozpoczął od pytania o wczorajszy, głośno komentowany wywiad w TVN24 z Radosławem Sikorskim, który staje do walki o nominację Koalicji Obywatelskiej na kandydata na prezydenta. Pod koniec programu prowadząca rozmowę Monika Olejnik zapytała szefa MSZ o artykuł w "Tygodniku Powszechnym", według którego "dla członków Koalicji Obywatelskiej problemem jest pochodzenie jego żony". Jest już świecka tradycja, że pierwszymi damami powinny zostać osoby pochodzenia żydowskiego - odpowiedział szef MSZ i jeszcze przy włączonych kamerach opuścił studio. Na platformie X napisał potem: "Uważam, że ustawianie pochodzenia żony kandydata jako tematu w wyborach prezydenckich jest niedopuszczalne. Wbrew insynuacji red. Olejnik nie jesteśmy krajem antysemitów. Od TVN i Warner Bros./Discovery żądam przywrócenia standardów dziennikarskich".

Mam poczucie, że jednak tutaj ktoś w ramach kampanii prawyborczej Platformy Obywatelskiej brzydko się bawi. Myślę, że chodzi o to, żeby wrzutka taka, niby niewinna, niby przytaczająca pytanie innego medium, się pojawiła - skomentował Maciej Konieczny. To pytanie nie powinno się pojawić. Trudno znaleźć dla tego pytania inne uzasadnienie jak liczenie na to, że być może będzie to kosztowało Radka Sikorskiego utratę jakiegoś poparcia - mówił poseł Razem.

Antysemityzm w Polsce

Czy antysemityzm nadal jest problemem w Polsce? - pytał Terlikowski

Dlaczego Razem opuszcza Lewicę?

Wyszliśmy z kompletnej marginalizacji do skromnego, ale wyrazistego istnienia w polityce - komentował decyzję o opuszczeniu klubu Lewicy poseł Maciej Konieczny.

Jestem przekonany, że gdybyśmy zostali w klubie Lewicy, to bylibyśmy skazani na rozmycie w ramach tego szerokiego liberalnego obozu. Lewica która jest częścią szerokiego, liberalnego obozu, nie jest do niczego potrzebna, bo działa na koncesji PO i nigdy nie będzie w stanie realnie skontrować chociażby polityki mieszkaniowej - mówił gość Tomasz Terlikowskiego.

Artykuł w trakcie aktualizacji.