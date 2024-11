Po długim weekendzie we wtorek do końca dnia aura będzie pochmurna i mglista. W całym kraju może wystąpić mżawka lub słaby deszcz. Na przejaśnienia można liczyć jedynie w zachodniej połowie kraju. Temperatura maksymalna wyniesie od 1 st. C do 5 st. C. Wiatr będzie słaby, zmienny.

Środa także zapowiada się pochmurna i prawie bezwietrzna, ze słabymi opadami deszczu i mżawki, a w Sudetach deszczu ze śniegiem. Temperatura maksymalna od 1 st. C na wschodzie i południu, około 4 st. C w centrum kraju, do 8 st. C nad morzem.



Najpogodniejszym dniem w tym tygodniu ma być niedziela.