"Romanowski pokazał, jak można destabilizować system prawny w Polsce, jak można realizować scenariusz Putina rękami Orbana, jak można destabilizować Unię Europejską. Aspekt wewnętrzny to to, że okradał nas wszystkich, Polaków. Układał konkursy; mamy to na taśmach, mamy to nagrane. Myślę, że to wierzchołek góry lodowej. Myślę, że ten przypadek ucieczki Romanowskiego na Węgry nie będzie odosobniony i był wcześniej przygotowany" - powiedział w Rozmowie o 7:00 w Radiu RMF24 Jacek Karnowski z Koalicji Obywatelskiej, komentując to, że Marcin Romanowski otrzymał na Węgrzech azyl polityczny.

Jacek Karnowski / Jakub Rutka / RMF FM Marcin Romanowski, poseł PiS i były wiceminister sprawiedliwości, jest podejrzany w śledztwie dot. Funduszu Sprawiedliwości. Prokuratura postawiła mu 11 zarzutów. W czwartek Sąd Okręgowy w Warszawie poinformował o wydaniu Europejskiego Nakazu Aresztowania wobec niego. W czwartek wieczorem obrońca polityka, mec. Bartosz Lewandowski, przekazał na platformie X, że "rząd Węgier uwzględnił wniosek posła Marcina Romanowskiego i udzielił mu ochrony międzynarodowej”, czyli azylu politycznego. Jacek Karnowski: Nie wierzę w przypadki Myślę, że to wierzchołek góry lodowej. Dojdziemy do tego, co robiono z Pegasusem, co robił Daniel Obajtek, który ma bliskie kontakty z Węgrami, z Budapesztem, z firmami związanymi z Orbanem i podsłuchiwał posłów ówczesnej opozycji, zlecał to. Myślę, że przypadek ucieczki Romanowskiego na Węgry nie będzie odosobniony i był wcześniej przygotowany. Nie wierzę w przypadki - powiedział Jacek Karnowski. Audio Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Karnowski: Przypadek ucieczki Romanowskiego na Węgry nie będzie odosobniony Tomasz Terlikowski pytał swojego gościa, czy są jakieś pomysły na to, jak ściągnąć posła PiS, Marcina Romanowskiego, do Polski. Oczywiście, że tak, natomiast będą to działania na pewno zgodne z prawem. Będą też reperkusje międzynarodowe wobec Węgier, bo przyjaciel Putina, Orban, przekracza wszelkie możliwe granice. Ukrywa zwykłego przestępcę. Romanowski triumfował, kiedy Sąd Apelacyjny zwalniał go z aresztu, bo prokuratura popełniła wtedy błąd. Wtedy sąd był dobry, teraz sąd jest zły (…). Takie mamy pojęcie o wymiarze sprawiedliwości ustami PiS-u (...). Romanowski czmychnął, jak zwykły przestępca, na Węgry. Też byłem kiedyś pod oskarżeniem i nigdzie nie uciekałem - stwierdził polityk. To złodziejstwo, które uprawiał pan Romanowski ze swoimi kolegami, jest rzeczą niewiarygodną (…). Jest zwykłym łapówkarzem, jednak okaże się wszystko po końcu komisji ds. Pegasusa, po tym śledztwie i po tym, jak dojdziemy, co pan Daniel Obajtek zlecał z pieniędzy państwowych - już nie tylko botoks i robienie sobie zębów, ale inwigilowanie opozycji. To było zlecane poprzez zatrudnianie prywatnej firmy - powiedział Karnowski. Węgry są częścią UE, ale trzeba się poważnie zastanowić, czy jest im bliżej do Białorusi i Rosji niż do świata liberalnych zasad (...). Trzeba też pamiętać, że Orban zatrzymywał pomoc dla walczącej z Rosją Ukrainy, a PiS się od tego nie odciął - dodał. „Ewidentnie mamy ślady rosyjskie” Takie dawanie przyzwolenia Orbanowi na niszczenie niezależnych mediów, niezależnych sądów, to wielki błąd, bo potem przyszedł Kaczyński i Ziobro, którzy też niszczyli demokrację w Polsce. Nie można takich rzeczy tolerować. Rząd Polski ma prawo domagać się swoich praw i przestrzegania praw międzynarodowych, i będziemy to robić - powiedział w Rozmowie o 7:00 w Radiu RMF24 Jacek Karnowski. Mamy ewidentnie ślady rosyjskie: Sowa i Przyjaciele, Pegasus i inne. Ewidentnie pod dyktando Putina demontowano wymiar sprawiedliwości w Polsce. Pan Romanowski chciał zbudować imperium medialne za pomocą księdza od salcesonu. To było zabieranie pieniędzy ofiarom przestępstw. Romanowski ma bardzo dużo o powiedzenia na temat działalności pana Ziobry, na temat narzędzia szpiegowskiego - Pegasusa - i wielu osobom jest na rękę, żeby został na Węgrzech, żeby nie zeznawał w prokuraturze - stwierdził polityk KO. Co z pensją Romanowskiego i co łączy Obajtka z Węgrami? Tomasz Terlikowski przypomniał, że Marcin Romanowski - poseł PiS - stwierdził, że „dalej będzie wypełniał swoje obowiązki na emigracji” i będzie „posłem na uchodźctwie”. Co zatem z jego pensją? Jestem przekonany, że pan marszałek Hołownia podejmie słuszną decyzję i tę pensję zatrzyma. Tutaj, jeśli chodzi o pana Romanowskiego, ocieramy się o zdradę stanu. Jego mandat powinien być wygaszony - stwierdził Jacek Karnowski, który postawił także wiele pytań retorycznych dotyczących Daniela Obajtka. Odpowiedzmy sobie na pytanie, jakie są związki pana Daniela Obajtka z Orbanem? Dlaczego MOL wykupił stacje benzynowe Lotosu? Dlaczego za bezcen pan Obajtek sprzedał Lotos? Co z Saudi Aramco? Pan Obajtek dziwnym trafem nie ma interesów na przykład we Francji czy Wielkiej Brytanii - powiedział gość Tomasza Terlikowskiego. PKW, Trybunał Konstytucyjny. Czy chaos prawny nie poprawia sytuacji Romanowskiego? Nie po to PiS na sędziego Trybunału Konstytucyjnego mianował takie osoby, jak prok. Piotrowicz, człowieka o przetrąconym kręgosłupie, prokuratora stanu wojennego, który doprowadzał do skazania opozycjonistów. Nie po to pani Pawłowicz tam się znalazła. Ale po to, żeby zabezpieczać interesy PiS np. w Trybunale. Potrzebne jest zbudowanie tych instytucji od nowa - powiedział Jacek Karnowski. Może też Komisja Wenecka powinna popatrzeć na to, jak specyficznie pan Kaczyński z panem Ziobro demontowali wymiar sprawiedliwości w Polsce - stwierdził. Dlatego apeluję do wszystkich Polaków, żeby zastanowili się, czy wybrać na prezydenta propaństwowca, człowieka sprawdzonego, który działał i na terenie UE, i w polskim rządzie, i w Warszawie, czy też człowieka, który jednak ma zdjęcia i kolegów nie tam, gdzie trzeba - dodał. Zobacz również: Błaszczak o części członków PKW: Stosują metody putinowskie

Wiceszef MON: Rząd dobrze sobie poradził z powodzią

Mroczek: W niedalekiej perspektywie poseł Romanowski stanie przed sądem

Trela: Biejat ma wszystkie walory, żeby jej poparcie rosło Po jeszcze więcej informacji odsyłamy Was do naszego internetowego Radia RMF24



Słuchajcie online już teraz!



Radio RMF24 na bieżąco informuje o wszystkich najważniejszych wydarzeniach w Polsce, Europie i na świecie. na bieżąco informuje o wszystkich najważniejszych wydarzeniach w Polsce, Europie i na świecie. Opracowanie: Magdalena Olejnik