Świąteczna promocja na paliwo na stacjach Orlenu. Będzie obowiązywała od 20 grudnia do 2 stycznia 2025 roku. W tym czasie benzyna i olej napędowy będą tańsze o 25 gr za litr, natomiast z Kartą Dużej Rodziny zniżka będzie wyższa o dodatkowe 10 groszy. Co ważne: uczestnicy programu lojalnościowego Orlen VITAY, dzięki aplikacji mobilnej, będą mogli skorzystać z rabatu na paliwo dopiero po zakupie produktów z oferty pozapaliwowej Orlen za minimum 10 złotych.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Promocja na paliwa Efecta i Verva na wszystkich stacjach Orlen w całej Polsce rozpocznie się 20 grudnia i potrwa 2 tygodnie - do 2 stycznia. W tym czasie można będzie otrzymać rabat podczas trzech tankowań. Limit pojedynczego promocyjnego tankowania, wyłącznie do baku pojazdu, to 50 litrów. Po jego przekroczeniu pozostała część paliwa będzie rozliczana po regularnej cenie.

Na wszystkich stacjach kierowcy zapłacą 25 gr mniej na litrze benzyny lub oleju napędowego. Na dodatkową zniżkę mogą liczyć użytkownicy aplikacji Orlen VITAY, którzy posiadają również Kartę Dużej Rodziny. Otrzymają oni rabat wyższy o 10 groszy, co oznacza, że oszczędzą aż 35 groszy na każdym zatankowanym litrze w ramach promocji.

Jakie warunki trzeba spełnić, żeby skorzystać z promocji?

Co ważne, żeby skorzystać ze świątecznej promocji, nie wystarczy być uczestnikiem programu lojalnościowego VITAY i być zarejestrowanym w aplikacji Orlen VITAY. Konieczne jest też, w tej samej transakcji, dokonanie dodatkowego zakupu z dostępnej na stacji oferty pozapaliwowej oraz zeskanowanie swojej wirtualnej karty z aktywowanym kuponem.

Zanim nasi klienci siądą do rodzinnego stołu czy rozpoczną świąteczny wypoczynek, często muszą pokonać wiele kilometrów. Z myślą o nich przygotowaliśmy atrakcyjną promocję: wystarczy skorzystać z naszej oferty pozapaliwowej i zrobić zakupy za 10 zł, by zyskać rabat na 50 litrów paliwa - mówi Jan Tar, Dyrektor Wykonawczy ds. Komercyjnych.

Jak poinformowano, świąteczna promocja nie łączy się natomiast z innymi promocjami i programami rabatowymi, m.in. BIZNESTANK czy ORLEN w Portfelu.

Analitycy: przed świętami taniej na stacjach paliw

Analitycy portalu e-petrol.pl poinformowali, że w ostatnich dniach na stacjach paliw "przecena nabrała rozpędu". "Najmocniej potaniała benzyna E10, której średnia cena spadła o 7 gr i wynosi aktualnie 5,99 zł/l" - wskazali.

Dodali też, że olej napędowy kosztuje 6,09 zł/l i jego cena jest o 5 gr niższa niż przed tygodniem.

"Mniej za tankowanie płacą też kierowcy samochodów z instalacją na LPG. Mimo że w tym tygodniu wchodzi w życie embargo na dostawy LPG z Rosji, detaliczna cena autogazu spadła o 3 gr i wynosi 3,15 zł/l" - poinformowali wczoraj analitycy.

Według danych e-petrol.pl na paliwowej mapie Polski niekorzystnie w tym tygodniu wyróżnia się Mazowsze, gdzie z ceną 6,17 zł/l najdroższa jest 95-oktanowa benzyna, a diesel, który kosztuje 6,21 zł/l, jest tylko o grosz tańszy od najdroższego województwa lubelskiego.

Eksperci wskazali, że najkorzystniejsze ceny paliw kierowcy znajdą w woj. świętokrzyskim, gdzie najtańsza jest benzyna E10 - 5,92 zł/l, oraz na Warmii i Mazurach oraz Śląsku - w tych regionach najtańszy jest olej napędowy, który kosztuje 6,05 zł/l.