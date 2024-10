Czarzasty stwierdził, że Macierewicz posługiwał się "kłamstwem, używał szantażu w stosunku do ekspertów, były fałszerstwa, było zniszczenie imienia publicznego, sianie nienawiści czy niepokoju społecznego".

To wszystko przelewa czar goryczy. Wiele osób myślało o tym, że ta komisja, którą prowadził Macierewicz, jest bez sensu, to się okazało na końcu. Ja o tym już wiedziałem wcześniej, ale przynajmniej wszyscy to zobaczyli - powiedział Czarzasty.



Dopytywany, czy wierzy w to, że prezydent odpowie na wniosek pozytywnie, stwierdził, że nie.

Wiem jednak, że prezydentowi Andrzejowi Dudzie kończy się kadencja i przyjdzie następny prezydent. Prawda kiedyś zwycięży - zapewnił.



Włodzimierz Czarzasty powołał się we wniosku na ustawę o orderach i odznaczeniach, zgodnie z którą prezydent "może pozbawić orderów i odznaczeń osoby, która dopuściła się czynu, wskutek którego stała się niegodna orderu lub odznaczenia".



Macierewicz został odznaczony przez prezydenta Orderem Orła Białego we wrześniu 2022 r. w dniu 46. rocznicy powstania Komitetu Obrony Robotników - jako działacz opozycji antykomunistycznej i współzałożyciel KOR

Z zaprezentowanego w czwartek raportu zespołu badającego prace podkomisji smoleńskiej wynika, że kosztowała ona Skarb Państwa ponad 81 mln zł. W piątek raport w sprawie podkomisji wraz z 41 zawiadomieniami zostały złożone, jak poinformował wiceszef MON Cezary Tomczyk, w Prokuraturze Krajowej.