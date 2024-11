"Efektywność Krajowej Administracji Skarbowej spadła. Dyscyplina podatkowa rozluźniła się" - mówi w Popołudniowej rozmowie w RMF FM Agata Jagodzińska, działaczka związkowa, przewodnicząca Związkowej Alternatywy w Krajowej Administracji Skarbowej. Stwierdziła, że "nastąpił powrót do starych metod" i podała przykład: "Za poprzedniego rządu mogliśmy chodzić na kontrole bez zawiadomienia - taki podatnik nie mógł uciec. Nowy szef KAS wydał zalecenia, żeby za każdym razem było zawiadomienie do kontroli". W jej ocenie "jest mniejszy nacisk na walkę z przestępczością i nastąpił powrót do kontroli tak zwanych 'słupów'".

Anna Jagodzińska gościem Popołudniowej rozmowy w RMF FM Marcin Suchmiel / RMF FM

Anna Jagodzińska na początku rozmowy była pytana o dramatyczny list napisany przez nią do premiera Donalda Tuska w imieniu 6 tys. członków Związkowej Alternatywy w Krajowej Administracji Skarbowej. Autorzy listu podkreślili w nim, że " w trosce o dobro budżetu państwa nie mogą dłużej milczeć". O co dokładnie chodzi?

Audio Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Jagodzińska: Powrót do starych metod sprzed 8 lat. Dyscyplina podatkowa się rozluźniła

Jako urzędnicy skarbowi, którzy mamy dużą świadomość tego, po co są podatki i jak ważny jest budżet, widzimy, że wpływy (z podatków - przyp. red.) rosną wolniej i bardzo nas to niepokoi. Chcemy zaapelować do rządu i chcemy rozmawiać, by znaleźć jakieś rozwiązania, które sprawią, że te dochody nie będą tak powoli rosnąć. Jesteśmy tym bardzo zaniepokojeni, stąd ten list - tłumaczyła.

Grzegorz Sroczyński przytoczył przykład dochodów z CIT-u, czyli z podatku, który płacą duże korporacje. Będą one niższe o 9 mld złotych od planowanych w budżecie na 2024 rok. Czy Jagodzińska wie, jaka jest tego przyczyna?

Mogę się tylko domyślać. Myślę, że przyczyną może być to, że spółki Skarbu Państwa, które są bardzo dużym płatnikiem tego podatku - nie osiągają zysków - odpowiedział gość Popołudniowej rozmowy w RMF FM.

A co z dochodami z VAT-u i PIT-u, które odpowiednio mają być niższe o 17 i 3 mld złotych niż planowano?

Problem widzę w tym, że efektywność Krajowej Administracji Skarbowej spadła. Dyscyplina podatkowa się rozluźniła. Będę apelowała i apeluję o to, żebyśmy zaczęli rozmawiać i szukać rozwiązań - podkreśliła Jagodzińska.

Co według niej stało się, że wpływy z podatków do budżetu rosną wolniej niż zaplanowano?



W liście (do premiera Tuska - przyp. red.) wskazuję konkretnie, co naszym zdaniem zdaniem się dzieje. To są decyzje nietrafione i zmiany nietrafione jeśli chodzi o organizację Krajowej Administracji Skarbowej. Jest mniejszy nacisk na walkę z przestępczością i powrót do kontroli tak zwanych "słupów". (...) Kwota istnieje tylko na papierze, z tego nie ma pieniędzy w budżecie. Przez ostatnie lata bardziej stawiano nacisk na postępowania przygotowawcze we współpracy z prokuraturą, gdzie skupiano się na eliminowaniu tego już na samym początku. A teraz znowu wraca się do starych metod - odpowiedziała dodając: W mojej ocenie i w ocenie pracowników administracji skarbowej są stosowane rozwiązania, które były rozwiązane 8 lat temu. (...) Po prostu wraca się do starych metod - tłumaczyła Jagodzińska.



Działaczka związkowa podała przykład: My jako urzędnicy mamy swojego nosa, czujemy, gdzie może być jakieś oszustwo. Za poprzedniego rządu mogliśmy w takim przypadku chodzić na kontrole bez zawiadomienia - taki podatnik nie mógł uciec. A tutaj nowy szef wydał zalecenia, żeby za każdym razem było zawiadomienie do kontroli.

Przyznała, że być może również "zmiany na wyższych stanowiskach w izbach administracji skarbowej nie były dobre i (posady - przyp. red.) straciło wielu kompetentnych ludzi".



Dodała, że związki zawodowe rozmawiają z kierownictwem: Do tej pory tego dialogu nie było. Po tych ostatnich wydarzeniach, w których chciano mnie za tą krytykę wyrzucić z pracy, usiedliśmy do stołu i dzięki dobrej woli ministra Domańskiego dalej pracuję.

