"Nie widzę potrzeby, żeby Karol Nawrocki płacił za noclegi (w apartamencie Muzeum II Wojny Światowej – red.)" – powiedział w Rozmowie o 7:00 w Radiu RMF24 europoseł PiS Adam Bielan. Członek sztabu wyborczego Karola Nawrockiego wskazywał, że mieszkania były zbudowane bezpośrednio przy gabinecie dyrektora Muzeum II Wojny Światowej, a okres, w którym miał zamieszkiwać tam Nawrocki "to był okres Covidu, kiedy w większości nie można było ich udostępniać na rynku". Gość Piotra Salaka nazwał całe zamieszanie wokół noclegów, "brudną, czarną kampanią" wymierzoną w kandydata na prezydenta popieranego przez PiS.

Europoseł PiS Adam Bielan tłumaczył w Rozmowie o 7:00 w internetowym Radiu RMF24, że mieszkania przy Muzeum II Wojny Światowej zostały wybudowane przez poprzedników Karola Nawrockiego, którzy swego czasu, przez kilka lat mieszkali w mieszkaniach fundowanych przez Muzeum.

Żaden z nich nie mieszkał jednak w tych konkretnym apartamencie - wskazał Piotr Salak, powołując się na oświadczenie Muzeum II Wojny Światowej.

Te mieszkania były zbudowane bezpośrednio przy gabinecie dyrektora Muzeum II Wojny Światowej, a ten okres, o którym pan mówi, to był okres Covidu, gdy w większości nie można było ich udostępniać na rynku. To był zresztą pomysł dyrektora Karola Nawrockiego, żeby w pewnym momencie te mieszkania skomercjalizować, żeby Muzeum przynosiły dochód. Karol Nawrocki wypełniał swoje obowiązki jako dyrektor Muzeum w czasie Covidu, w czasie, kiedy ze względu na pozytywny test na Covid-19 musiał przebywać również na kwarantannie - mówił w trakcie rozmowy Bielan.

Polityk i współpracownik Nawrockiego uważa, że podnoszone dzisiaj kontrowersje związane z tematem to "brudna, czarna kampania osób związanych z Platformą Obywatelską, które boją się zwycięstwa obywatelskiego kandydata Karola Nawrockiego".

Czy szef IPN tłumaczył się z tej sprawy przed Jarosławem Kaczyńskim? Nie byłem nigdy świadkiem tego rodzaju scen - powiedział Adam Bielan.

Kontrowersje po spotkaniu w Ciechanowie

"Radzę panu, żeby mu pan prawy prosty albo lewy wymierzył" - powiedział w trakcie wtorkowego spotkania Karola Nawrockiego z wyborcami w Ciechanowie obecny na miejscu ksiądz. Duchowny sugerował Nawrockiemu taką reakcję na słowa historyka prof. Antoniego Dudka, który stwierdził, że Karol Nawrocki to człowiek "który nie ma zahamowań".

Kandydat popierany przez PiS podziękował duchownemu za wsparcie. Czy była to prawidłowa reakcja?

To była dłuższa wypowiedź, w której rzeczywiście ksiądz wspierał dr. Nawrockiego. Nie widziałem tej wymiany zdań. Wiadomo, że na tego rodzaju spotkaniach panują różne emocje - powiedział członek sztabu Karola Nawrockiego Adam Bielan.

Polityk PiS wskazał, że sytuacji nie można porównywać do tego, co dzieje się na analogicznych spotkaniach Platformy Obywatelskiej, odwołując się do tzw. ruchu 8 gwiazdek.

Adam Bielan dodał, że nie wie, czy Nawrocki dokładnie usłyszał, co mówił ksiądz, więc trudno mu tę sprawę komentować.

Wymiana kandydata przez PiS

To pytanie odbieram jako żart - powiedział gość Rozmowy o 7:00 w internetowym Radiu RMF24, pytany o to, czy Prawo i Sprawiedliwość jest przekonane, że nie będzie musiało wymienić kandydata w wyborach prezydenckich.

Europoseł Bielan zwrócił uwagę na jeden sondaż, w którym Karol Nawrocki zdołał pokonać Rafała Trzaskowskiego. Polityk przypomniał też, że Andrzej Duda w 2015 r. nie wygrywał "chyba w żadnym sondażu aż do maja".

Adam Bielan mówił także, że obecnie jego partia nie ma pieniędzy na kampanię prezydencką. W wyniku bezprawnych działań ministra finansów, które prędzej czy później zostaną rozliczone przez niezależny sąd, tych środków PiS nie ma, ale wierzymy we wsparcie obywatelskie - tłumaczył.

Gospodarz Rozmowy o 7:00 zapytał, ile pieniędzy potrzeba na kampanię?

Limit na kampanię prezydencką w Polsce to jest mniej więcej 30 mln zł - powiedział Adam Bielan.

Europoseł stwierdził, iż jest przekonany, że Karol Nawrocki wygra te wybory. W opinii Bielana możemy mieć do czynienia z próbą fałszowania wyników majowej elekcji.

Tusk robi wszystko, żeby Polska dryfowała w kierunku Białorusi - mówił polityk.

Pytany, czy bez względu na wynik wyborów, PiS uzna wynik, Adam Bielan odpowiedział, że nie wie, "jaki będzie przebieg kampanii wyborczej i liczenia głosów".

Przyjaciele i współpracownicy Trumpa kłopotem dla polskiej prawicy?

Szef IPN powinien zareagować na słowa Elona Muska na wiecu AfD: "Myślę, że w Niemczech zbyt wiele uwagi poświęca się winom z przeszłości"?

Prezes IPN wielokrotnie wypowiadał się w tych kwestiach - stwierdził europoseł PiS Adam Bielan, dodając, że jeśli ktoś zapyta Karola Nawrockiego bezpośrednio o wspomniane słowa Muska, "to się wypowie".

Czy przyjaciele i współpracownicy Donalda Trumpa są kłopotem dla prawicy w Polsce?

Prezydentura Donalda Trumpa to nowy rozdział kontaktów na linii USA-Polska i USA-Europa - wskazywał Adam Bielan.

Trzeba szukać porozumienia z Donaldem Trumpem. (...) Źle się dzieje, że dzisiaj na czele rządu, na czele polskiej dyplomacji, że dzisiaj kierownikiem ambasady w Waszyngtonie, są politycy, którzy wielokrotnie Trumpa w przeszłości obrażali - powiedział gość internetowego radia RMF24.

Adam Bielan uważa, że Karol Nawrocki będzie potrafił zbudować dobre relacje z Donaldem Trumpem, "w przeciwieństwie do Rafała Trzaskowskiego, który należy do obozu zaciekłych przeciwników Trumpa".

Rozmówca Piotra Salaka mówił, że miał okazję poznać prof. Jima Mazurkiewicza, który jest typowany jako przyszły ambasador USA w Polsce. Polityk PiS wskazał, że Mazurkiewicz zna doskonale relacje polsko-amerykańskie i na pewno byłby dobrym ambasadorem, ale należy poczekać na oficjalne potwierdzenie nominacji.