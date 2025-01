Pod jego postem odpowiedź zamieścił Bogdan Klich, szef polskiej misji w stolicy USA.

Zasada "zero tolerancji" dla kłamstw historycznych obowiązuje. Bez względu na to, gdzie to kłamstwo jest zamieszczone. Ambasada reaguje w przypadku każdej publikacji, także tej - napisał pod postem Pawła Żuchowskiego Bogdan Klich.

Fałszywe określenia w mediach

Fałszywe historycznie sformułowanie "polski obóz" w kontekście niemieckich, nazistowskich obozów koncentracyjnych, zlokalizowanych na okupowanych terenach Polski w przeszłości pojawiało się już w zagranicznych mediach. Wielokrotnie potępiało je Ministerstwo Spraw Zagranicznych, podkreślając, że takie nazewnictwo stanowi o nieprawdzie historycznej.

Niestety wczoraj to fałszywe określenie pojawiło się w innych mediach zagranicznych.

Określenie "Lager polacco", czyli "polski obóz" pojawiło się w stołecznym dodatku włoskiego dziennika "Corriere della Sera" o obchodach 80. rocznicy wyzwolenia niemieckiego nazistowskiego obozu zagłady Auschwitz-Birkenau.

Dokładnie ten sam błąd popełniła hiszpańska państwowa agencja prasowa. EFE użyła w jednym ze swych materiałów określenia "polski obóz Auschwitz" (el campo polaco de Auschwitz), co zostało skrupulatnie powielone przez inne hiszpańskie media.

O "polskim obozie śmierci" (el campo polaco de la muerte) napisał też portal Vozpopuli, a popularny portal 20minutos.es określił Auschwitz w swoim niedzielnym materiale jako "niesławny polski obóz".