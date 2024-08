"Chcę pochwalić resort edukacji, że włącza dzieci ukraińskie w polski system. Nie można jednak ulegać zbyt łatwo temu, by w pakiecie ukraińskim znalazły się elementy antypolskie" - mówi w Porannej rozmowie w RMF FM Piotr Zgorzelski.

Piotr Zgorzelski / Piotr Szydłowski / RMF FM

Wokół programu szkolnictwa dla najmłodszych z Ukrainy w Polsce rozgorzała dyskusja, w której podnosi się temat elementów "antypolskich". Wiceminister edukacji Joanna Mucha, stwierdziła, że przeciwnicy ukraińskiego "pakietu" edukacyjnego dla dzieci zza wschodniej granicy "widzą tam jedynie Banderę", gdy tymczasem zawiera on wiele elementów kultury i tożsamości ukraińskiej.

Zdaniem Zgorzelskiego Mucha wykazała się naiwnością, bo "ukraińska tożsamość budowana jest w oparciu o ideę Bandery". Uważa jednak, że w kolacji rządzącej nie ma na razie mowy o konflikcie o kwestie edukacyjne.

Dobra dyskusja przed nami w tej kwestii. Ludzie dobrej woli muszą uwzględniać argumenty merytoryczne, naukowe nawet, a nie tylko uważać, ze jeśli ktoś wypowiada się w kwestiach zapisanych koalicyjnym partnerom to narusza zasady - stwierdził polityk.

Zgorzelski pochwalił ministerstwo za włączanie ukraińskich dzieci do polskiego systemu edukacji, ale zaznaczył, że władze oświatowe powinny mieć wpływ na to, czego uczy się w naszym kraju. Wicemarszałek Sejmu czuje się kompetentny, by zabrać głos w dyskusji, jako "historyk", "dyrektor szkoły". Jako Polak chcę podpowiedzieć - oznajmił w Porannej rozmowie w RMF FM.

Lekcje religii

Trwa również dyskusja na temat katechez w szkołach.

Nauka religii nam nie spadła z księżyca. Dzisiaj poprzez rozporządzenie ograniczanie lekcji religii jest wywoływaniem niepotrzebnych emocji - uważa Zgorzelski.

Polityk twierdzi, że niezależnie od postulatów głoszących, by usunąć religię ze szkół, w koalicji rządowej jest wielu ludzi "głębokiej wiary". Nie bójmy się, lekcje religii nie zostaną zlikwidowane - powiedział.

Będzie wspólny kandydat koalicji na prezydenta?

Czy Rafał Trzaskowski może być dobrym kandydatem całej koalicji?

My jako Trzecia Droga wspieramy w podjęciu decyzji marszałka Hołownię. I to jest nasz kandydat - mówi Zgorzelski i uzasadnia, że Hołownia miał dobry wynik w swoich pierwszych wyborach.