"Zbigniew Ziobro nigdzie się nie ukrywał, nie ukrywa i nie będzie ukrywał. A czy w piątek będzie przed komisją, to zobaczymy" - powiedział w Porannej rozmowie w RMF FM Michał Wójcik, pytany, czy były minister sprawiedliwości wróci do kraju i stawi się przed komisją śledczą ds. Pegasusa. "Nie sądzę, żeby Zbigniew Ziobro starał się o azyl" - dodał wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości.

W poniedziałek Sąd Okręgowy w Warszawie zgodził się na zatrzymanie i doprowadzenie na piątkowe posiedzenie sejmowej komisji śledczej ds. Pegasusa Zbigniewa Ziobry. Sęk w tym, że były minister sprawiedliwości przebywa obecnie za granicą.

Pytany o tę sprawę w Porannej rozmowie w RMF FM wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości Michał Wójcik stwierdził, że trudno mu powiedzieć, czy były szef MS wróci na piątek do kraju. To jest jego prawo. On nie jest zobowiązany do tego, żeby stawać przed grupą ludzi, która komisją nie jest. (...) Chodzi o byłą komisję śledczą, a dzisiaj komisję, która została właściwie zdelegalizowana. To jest jego prawo, czy będzie uczestniczył, czy nie - powiedział polityk.

Na uwagę prowadzącego rozmowę Tomasza Terlikowskiego, że politycy dawnej Suwerennej Polski czasem na dłużej zostają za granicą, co było nawiązaniem do przebywającego na Węgrzech Marcina Romanowskiego, Michał Wójcik stwierdził, że "nie sądzi, by Zbigniew Ziobro starał się o azyl". Powiedział, że były wiceminister sprawiedliwości "uzyskał azyl na Węgrzech dlatego, że w Polsce nie może mieć sprawiedliwego, uczciwego procesu".

Policjanci tylko wykonują zadania swoich przełożonych. Minister Ziobro ma całkowitą świadomość tego, że funkcjonariusze niczemu nie zawinili. Pani sędzia, która nie powinna orzekać w tej sprawie, podjęła decyzję, żeby zatrzymać, doprowadzić (na posiedzenie komisji) byłego ministra sprawiedliwości. Bardzo ubolewam nad tym - przyznał gość Porannej rozmowy w RMF FM.

W kontekście Zbigniewa Ziobro Tomasz Terlikowski pytał, kiedy były minister sprawiedliwości dołączy do kierownictwa Prawa i Sprawiedliwości. Przyjdzie taki czas, kiedy będzie się lepiej czuł, będzie mógł normalnie realizować swoje obowiązki służbowe, to wtedy dołączy. Na razie go zastępuję w kierownictwie - odparł poseł PiS.

Tradycją Porannej rozmowy w RMF FM, odkąd jej gospodarzem został Tomasz Terlikowski, są pytania od naszych Słuchaczy. Pierwsze pytanie było od pani Patrycji ze Skierniewic: "Gdzie ukrywa się Zbigniew Ziobro? Czy starczy mu odwagi, żeby stanąć przed komisją ds. Pegasusa?". Zbigniew Ziobro nigdzie się nie ukrywał, nie ukrywa i nie będzie ukrywał. A czy w piątek stanie przed komisją, to zobaczymy - odparł Michał Wójcik.

Drugie pytanie było od pana Krzysztofa z Włocławka: "Dlaczego pana klubowy kolega Marcin Romanowski okazał się zdrajcą, dlaczego schował się za plecami Viktora Orbana, zamiast bronić się przed polskim sądem?". Marcin Romanowski nie jest żadnym zdrajcą, znam go wiele lat, jest to wielki patriota. Natomiast na Węgrzech przebywa w tej chwili ze względu na to, że w Polsce nie może liczyć na sprawiedliwy, uczciwy proces. Mówię to z pełną świadomością - odpowiedział poseł Prawa i Sprawiedliwości.

Autorem trzeciego, ostatniego pytania był pan Paweł z Grójca: "Czy Prawo i Sprawiedliwość na pewno dobrze prześwietliło życiorys Karola Nawrockiego?". Tak. Jestem pod wrażeniem jego kampanii z ostatnich tygodni i tego, że on, jego bliscy, jego rodzina wytrzymują te naprawdę duże ataki takiego czarnego PR-u. W polityce różne rzeczy są, trzeba mieć grubą skórę, jednak to przekracza granice smaku politycznego - stwierdził gość Porannej rozmowy w RMF FM.

Nie ma tematu zastąpienia Karola Nawrockiego

Michał Wójcik przyznał, że nie ma tematu zastąpienia Karola Nawrockiego innym kandydatem w wyborach prezydenckich. Warto przy tym zaznaczyć, że szef Instytutu Pamięci Narodowej jest kandydatem obywatelskim, którego PiS - oficjalnie - jedynie popiera.

Wydaje się, że faktycznie nie ma powodów do zmiany kandydata, bowiem w poniedziałek światło dzienne ujrzał sondaż Ogólnopolskiej Grupy Badawczej, z którego wynikało, że Karol Nawrocki wygrałby w drugiej turze wyborów prezydenckich z Rafałem Trzaskowskim . Szampanów na razie nie otwieramy, bo czeka nas kilka miesięcy ciężkiej pracy. Czeka nas trudna kampania (...), ale mam nadzieję, że to Karol Nawrocki ostatecznie wygra - stwierdził gość Porannej rozmowy w RMF FM.

Tomasz Terlikowski pytał o tzw. aferę mieszkaniową. "Gazeta Wyborcza" napisała, że Karol Nawrocki przez ponad pół roku zupełnie za darmo korzystał z apartamentu deluxe w kompleksie hotelowym należącym do Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. Apartament należący do Muzeum II Wojny Światowej był zarezerwowany na moje nazwisko, ale nie mieszkałem tam przez 200 dni; służył m.in. do służbowych spotkań - w ten sposób zarzuty odparł w środę 22 stycznia szef IPN , będący niegdyś dyrektorem gdańskiego muzeum.

Według tych oświadczeń, które składał Karol Nawrocki, nie wynajmował przez pół roku tego mieszkania. Dwukrotnie w czasie pandemii korzystał z tego mieszkania, a jeżeli chodzi o inne korzystanie, inny moment, to w celach służbowych - powiedział Michał Wójcik. Odnosząc się do sugestii, jakoby sprawa miała dno obyczajowe, polityk odparł, że to jest właśnie ten czarny PR, z którym Nawrocki mierzy się, odkąd został kandydatem na prezydenta. Są jakieś granice tego wszystkiego. Nie sprowadzajmy polityki do ścieku. Nie może tak być - zaznaczył.

Michał Wójcik oburzony słowami Barbary Nowackiej

W Porannej rozmowie w RMF FM poruszono również kwestię słów minister edukacji narodowej Barbary Nowackiej, która w poniedziałek, podczas międzynarodowej konferencji "My jesteśmy pamięcią. Nauczanie historii to nauka rozmowy", powiedziała, że "na terenie okupowanym przez Niemcy polscy naziści zbudowali obozy". Jestem oburzony tym wystąpieniem - przyznał Michał Wójcik.

Polityk zażądał od szefowej MEN przeprosin. Pani minister zrobiła błąd. (...) Powinna wyjść i powiedzieć: "bardzo przepraszam". Jesteśmy szczególnie wrażliwym narodem na tego typu słowa, zdania - zauważył.

Jeszcze w trakcie Porannej rozmowy w RMF FM Barbara Nowacka opublikowała na platformie X wpis, w którym przeprosiła za przejęzyczenie. "Oczywiste jest że obozy zbudowali Niemcy a polskich nazistow nie bylo. I jest to prawda historyczna. Również o tym wielokrotnie mówiłam w trakcie wystąpienia na konferencji w Krakowie. Za oczywiste przejęzyczenie przepraszam" - napisała (pisownia oryginalna).

W kontekście historii niemieckiego nazizmu padło jeszcze pytanie o słowa Elona Muska, który podczas sobotniego wiecu skrajnie prawicowej AfD wspomniał o "konieczności zapomnienia o niemieckiej winie za zbrodnie nazistowskie" .

To jest jego decyzja, kogo on (Elon Musk - przyp. red.) wspiera, bo to są jego pieniądze. Jestem pod dużym wrażeniem Elona Muska, ale absolutnie nie zgadzam się z tą wypowiedzią - podkreślił Michał Wójcik. Historycznie wielkie Niemcy kojarzą mi się źle i nie podpisuję się pod tym - dodał. Powiedział jednak, że nie widziałby najmniejszego problemu, by amerykański miliarder spotkał się z Karolem Nawrockim.

Pytany o zaplanowane na luty wybory parlamentarne w Niemczech, polityk PiS powiedział, że "chciałby, żeby wygrał ktoś, kto zapewni także dobre relacje polsko-niemieckie". Nas interesuje to, żeby było bezpieczeństwo i spokój w tej części Europy - podkreślił.

