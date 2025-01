Statystycznie jest to absolutny remis. Gdybyśmy przeliczyli to na głosy wyborców, to ta różnica byłaby mniejsza niż 200 tys. głosów. Byłaby to najmniejsza różnica w drugiej turze wyborów prezydenckich w Polsce - powiedział prezes OGB Łukasz Pawłowski.

Jeśli chodzi o poszczególne grupy wyborców, to wśród kobiet przeważa kandydat KO - 51,2 proc. do 48,8 proc. w przypadku Nawrockiego. Wśród mężczyzn przewagę ma jednak kandydat popierany przez PiS - 52,7 proc. do 47,3 proc.

Ogólnopolska Grupa Badawcza realizuje badania społeczne analizy rynku oraz przeprowadza badania polityczne o zasięgu lokalnym i ogólnopolskim. Sondażownia w latach 2020 i 2024 dwukrotnie zdobyła Złoty Puchar Pytii za najdokładniejszy sondaż wyborczy (w przypadku, odpowiednio, wyborów prezydenckich i wyborów do Parlamentu Europejskiego). To nagroda organizowana przez Centrum Badań Ilościowych nad Polityką Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Kalendarz wyborczy

Pierwsza tura wyborów prezydenckich odbędzie się w niedzielę 18 maja, a ewentualna druga tura dwa tygodnie później - w niedzielę 1 czerwca. Zgodnie z kalendarzem wyborczym, do poniedziałku 24 marca jest czas na zawiadomienie Państwowej Komisji Wyborczej o utworzeniu komitetów wyborczych kandydatów na prezydenta.

Komitet wyborczy kandydata na prezydenta może utworzyć co najmniej 15 obywateli mających prawo wybierania. Do utworzenia komitetu wymagane są: pisemna zgoda kandydata na kandydowanie oraz na utworzenie jego komitetu. Kandydaci urodzeni przed 1 sierpnia 1972 r. muszą dołączyć oświadczenie lustracyjne. Ponadto do zgłoszenia dołącza się podpisy 1000 obywateli popierających kandydata.

Kolejnym krokiem prezydenckiej kampanii wyborczej jest zgłoszenie kandydata na prezydenta - czas na to upływa o godz. 16:00 w piątek 4 kwietnia. Do rejestracji kandydata przez PKW konieczne jest zebranie minimum 100 tys. podpisów z poparciem dla niego.