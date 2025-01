Zbigniew Ziobro zostanie przymusowo doprowadzony na posiedzenie sejmowej komisji śledczej ds. Pegasusa. Na zatrzymanie byłego ministra sprawiedliwości zgodził się Sąd Okręgowy w Warszawie.

Zbigniew Ziobro / Leszek Szymański / PAP

Sąd Okręgowy w Warszawie w poniedziałek zajął się wnioskiem sejmowej komisji śledczej ds. Pegasusa o zgodę na zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie Ziobry na jej posiedzenie. Komisja ta - po uchyleniu immunitetu Ziobrze przez Sejm - zaplanowała przesłuchanie byłego szefa Ministerstwa Sprawiedliwości na 31 stycznia.

Ziobro: Nie ma komisji śledczej ds. Pegasusa

Były minister sprawiedliwości uważa, że sejmowa komisja śledcza ds. Pegasusa - w związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z 10 września ub.r. - jest nielegalna, a także że dochodziło do manipulacji związanej z składem wyznaczonym do rozpoznawania jego sprawy.

Ziobro dopytywany w piątek na korytarzu sejmowym, czy jeśli sąd zdecyduje o jego doprowadzeniu, to "otworzy drzwi policjantom, czy będzie się przed nimi ukrywał" odpowiedział: Proszę poczekać, życie jest piękne. "Będę stał na gruncie prawa i nigdy nie odpuszczę, prawda i prawo wygrają, tego jestem pewien.



Dlaczego, jeśli bandyta chce mnie do czegoś zmusić, to mam ulec bandycie? (...) Przed bandytami można się bronić - zaznaczył pytany, czy nie byłoby prościej przyjść na posiedzenie komisji nawet, jeśli się jej nie uznaje. Dodał, że jako sposób takiej obrony widzi przede wszystkim brak podporządkowania "działaniom przestępnym".



Jak podkreślił Ziobro "kto, jak kto, ale ja jako były minister sprawiedliwości muszę bronić zasad prawa przed tymi, którzy są tak naprawdę oprychami".



Wkrótce więcej na ten temat