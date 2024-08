"Będziemy musieli sobie poradzić z odebraniem subwencji, na razie jeszcze się nie zrzucamy. Akceptuję pomysł, by w sytuacji trudnej zachować się solidarnie, jak trzeba będzie zacisnąć pasa, to trzeba będzie. To nie jest jeszcze przesądzone, że nie dostaniemy subwencji"-mówił w Porannej rozmowie w RMF FM Jacek Sasin pytany o to czy posłowie PiS z niepokojem czekają na koniec wakacji i decyzję PKW w sprawie subwencji dla partii. Marek Tejchman dopytywał też swojego gościa o kandydata PiS na prezydenta oraz o tarcia w małopolskich strukturach partii.