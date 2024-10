"Nie, nie zgłaszałem chęci startu w wyborach. Rozmawialiśmy na Nowogrodzkiej, jaki ma być kandydat na prezydenta" - powiedział Marcin Przydacz z Prawa i Sprawiedliwości w Porannej rozmowie w RMF FM. Jak dodał, słowa Marcina Mastalerka o mojej 'niepoważnej kandydaturze' - mnie nie zaszkodzą. "Mastalerek przyjął rolę śmieszno-ciekawego komentatora. Świat się nie poznał na geniuszu Marcina Mastalerka" - podsumował Przydacz.

Nie, nie zgłaszałem chęci startu w wyborach. Rozmawialiśmy na Nowogrodzkiej, jaki ma być kandydat na prezydenta - powiedział Marcin Przydacz z Prawa i Sprawiedliwości podczas Porannej rozmowy w RMF FM.



Jak dodał, słowa Marcina Mastalerka "o mojej 'niepoważnej kandydaturze' - mnie nie zaszkodzą. Mastalerek przyjął rolę śmieszno-ciekawego komentatora. Świat się nie poznał na geniuszu Marcina Mastalerka" - podsumował Marcin Przydacz.



Gdyby ktokolwiek złożyłby mi propozycję kandydatury na prezydenta, potraktowałbym ją jako wielki honor. Tak - wystartowałbym w prawyborach - zapewnił poseł Przydacz.



Jak dodał poseł, "o żadne stanowiska, czy to dyrektora w Kancelarii Prezydenta RP, ministra czy wiceministra w kancelarii nigdy specjalnie nie zabiegałem. Była potrzeba na taką pracę".

W polityce czasem tak jest, że pojawia się potrzeba chwili i tę potrzebę trzeba zrealizować - podsumował Przydacz.

Co z ustawą o związkach partnerskich?

W Porannej rozmowie RMF FM pojawił się również wątek projektu ustawy o związkach partnerskich. Jakie zdanie na ten temat ma poseł PiS?

Jeśli prezydent mówił o statusie osoby najbliższej i proponował to znaczy, że jest otwarty na rozmowę - podkreślił Marcin Przydacz.

Jak podkreślił poseł, sam jest też gotów rozmawiać o takich rozwiązaniach.

Osobiście znam osoby, które potrzebują statusu osoby najbliższej. Nie chodzi tylko o pary kobieta-mężczyzna. Są też starsze osoby, które nie mają dzieci, współmałżonka, ale mają sąsiadkę i chcą, żeby to ona była osobą, która np. w szpitalu pomoże uzyskać dokumenty - skomentował Przydacz.

"Polska straciła pozycję lidera"

Podczas piątkowego szczytu w Berlinie przywódcy USA, Francji, Niemiec i Wielkiej Brytanii omawiali pięciopunktowy plan zwycięstwa Ukrainy i zapewnienia pomocy wojskowej i humanitarnej. Donald Tusk i Andrzej Duda nie zostali zaproszeni do rozmów. Według byłego prezydenta Estonii Toomasa Hendrika Ilvesa, to kanclerz Olaf Scholz osobiście zablokował udział Polski w szczycie. Jak skomentował to Marcin Przydacz?

Polska straciła w ostatnim roku pozycję lidera. W moim przekonaniu ostatni rok to schodzenie z pozycji ważnego aktora na scenie europejskiej - mówi Marcin Przydacz.



Jak dodał, Niemcy nie chciały obecności Polski na szczycie. W Europie brakuje poczucia, że Polska da w tych rozmowach jakąś wartość dodaną - skomentował Przydacz.

