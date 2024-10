Donald Tusk boi się kandydować na prezydenta - ocenił Marcin Mastalerek, szef gabinetu Prezydenta RP, podczas Porannej rozmowy w RMF FM. Jak dodał, "Platforma Obywatelska wystawi Radosława Sikorskiego". Według sekretarza stanu w Kancelarii Prezydenta RP, "taka decyzja byłaby największym upokorzeniem dla Jarosława Kaczyńskiego"

Mastalerek: Tusk boi się kandydować na prezydenta. Platforma wystawi Sikorskiego Michał Dukaczewski / RMF FM

Podczas Porannej rozmowy w RMF FM Robert Mazurek zapytał swojego gościa o to, kto ma szansę zostać prezydentem Polski.



Coraz mniej wierzę w to, że Platforma Obywatelska wystawi Rafała Trzaskowskiego. On coraz mniej kojarzy się z bezpieczeństwem - odpowiedział Marcin Mastalerek, szef gabinetu Prezydenta RP. Jak dodał, "kojarzenie z bezpieczeństwem nie polega na tym, żeby używać słowa bezpieczeństwo dziesięć razy w każdym swoim tweecie".

Według Marcina Mastalerka, Donald Tusk boi się kandydować na prezydenta. Jak dodał, "od dawna mówiłem, że planem numerem jeden Donalda Tuska była Europa. Tusk liczył, że Ursula von der Leyen nie zostanie przewodniczącą Komisji Europejskiej i to on będzie sprawował to stanowisko. Planem numer dwa Tuska była prezydentura."

Uważam, że Platforma Obywatelska wystawi Radosława Sikorskiego. Nie tylko z powodów politycznych, ale ludzkich. Co byłoby największym upokorzeniem dla Jarosława Kaczyńskiego? Według mnie, prezydentura Radosława Sikorskiego - powiedział Mastalerek.



Kiedy Robert Mazurek zapytał, co Marcin Mastalerek poradziłby Platformie Obywatelskiej w sprawie wystawienia kandydata na prezydenta, gość odparł ostro: "Nie wystawiajcie nikogo, pakujcie kuwety i spadajcie." Jak dodał, "doradziłbym im tak, bo ich nie lubię i uważam, że źle rządzą."