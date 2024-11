Gościem Roberta Mazurka w Porannej rozmowie w RMF FM będzie prof. Przemysław Czarnek z Prawa i Sprawiedliwości. Polityka zapytamy, czy zaplanowany przez niego objazd po kraju oznacza, że zaczyna prekampanię prezydencką. Porozmawiamy też o wyborach w Stanach Zjednoczonych i o tym, czy ich wynik będzie miał jakikolwiek wpływ na to, kogo partie polityczne wystawią w wyścigu o Pałac Prezydencki.

Przemysław Czarnek / Piotr Szydłowski / Archiwum RMF FM

Poruszymy też temat wyborów lokalnych w okręgach PiS i niestawiennictwo Zbigniewa Ziobry przed komisją śledczą. Jej członkowie zapowiedzieli, że wystąpią do sądu o ukaranie byłego wiceministra sprawiedliwości.

