Gościem Porannej rozmowy w RMF FM będzie Przemysław Czarnek, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Porozmawiamy m.in. o zaplanowanym pod koniec września kongresie PiS-u i przyszłorocznych wyborach prezydenckich.

Kto stanie na czele Prawa i Sprawiedliwości i dojdzie do władzy na zaplanowanym pod koniec września kongresie? Na kogo partia postawi w wyborach prezydenckich i dlaczego nie może to być kobieta? Co Przemysław Czarnek sądzi o wycofaniu przez premiera kontrasygnaty i zmianach w sądownictwie?

Zapytamy też o to, jak nasz gość interpretuje słowa premiera Donalda Tuska o "demokracji walczącej" i decyzjach, które nie będą odpowiadały kryteriom pełnej praworządności z punktu widzenia purystów.

