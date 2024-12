Prof. Bralczyk o słowie "ministra"

Prof. Bralczyk pytany był też o coraz częściej używane feminatywy, przede wszystkim popularną w polityce "ministrę". Jeszcze ciągle wydaje mi się to nienaturalne. Język powinien być naturalny, ale naturalne dla każdego może znaczyć co innego. To subiektywna sprawa - ocenił.

"Ministra" jeszcze trochę mi przeszkadza, zwłaszcza jeśli mowa jest o funkcji, a nie o osobie. Jeśli mówimy o osobie, to tak, ale ktoś jest ministrą - już mi trochę źle brzmi - powiedział gość RMF FM.