"Dla mnie kluczowe było jedno - jak to będzie się miało do sytuacji na Kremlu. (...) Ja się naprawdę cieszę, że Putin wczoraj nie otwierał szampana" - powiedział w Porannej rozmowie w RMF FM Paweł Kowal, odnosząc się do wyników wczorajszych wyborów parlamentarnych we Francji. Wbrew wcześniejszym sondażom, porażkę poniosła skrajnie prawicowe Zjednoczenia Narodowe. "Francja pozostaje częścią wielkiej antyputinowskiej koalicji" - dodał poseł KO.

Wideo youtube We Francji doszło do politycznego trzęsienia ziemi. Wbrew wcześniejszym sondażom, Nowy Front Ludowy, w skład którego wchodzi skrajna lewica, zdobył najwięcej głosów w II turze wyborów parlamentarnych, uzyskując 182 mandaty w Zgromadzeniu Narodowym. Centrowy obóz prezydenta Emmanuela Macrona zdobył 168 miejsc, a skrajnie prawicowe Zjednoczenie Narodowe (dawny Front Narodowy Marine Le Pen) - 143. Komentując w Porannej rozmowie w RMF FM wyniki wyborów parlamentarnych we Francji, Paweł Kowal stwierdził, że "Marine Le Pen nie miała za grosz pokory i ma utarty nos". "Dla mnie kluczowe było jedno - jak to będzie się miało do sytuacji na Kremlu. (...) Ja się naprawdę cieszę, że Putin wczoraj nie otwierał szampana. Putin doskonale wie, że operacja pt. "putintern" w Paryżu nie przeszła" - podkreślił poseł Koalicji Obywatelskiej. "Koalicja będzie szorstka, trudna, ale Francja pozostaje częścią wielkiej antyputinowskiej koalicji" - dodał. Tomasz Terlikowski zauważył, że lider skrajnej lewicy Jean-Luc Melenchon to również - podobnie jak działacze Zjednoczenia Narodowego - polityk prorosyjski, antynatowski i antyukraiński. "Wynik wyborów we Francji z naszego punktu widzenia, z punktu widzenia bezpieczeństwa Polski (...) jest najlepszy z możliwych" - odparł Paweł Kowal, argumentując, że prezydent Rosji nie będzie mógł się świętować, że premierem Francji czy ministrem spraw wewnętrznych będą politycy Zjednoczenia Narodowego. "Jedno z głównych państw NATO nie będzie rządzone przez partię prorosyjską. To zostało zatrzymane. Reszta jest sprawą Francuzów, kwestią zręczności politycznej prezydenta Macrona. (...) Jestem przekonany, że poukłada to, natomiast nie będzie to łatwe. Koalicja będzie z dużą domieszką Lewicy" - dodał. Paweł Kowal / Piotr Szydłowski / RMF FM Zobacz również: Kmita: Gdybym kandydował po raz szósty czy siódmy - pewnie odniósłbym zwycięstwo

