Gościem Porannej rozmowy w RMF FM będzie poseł Michał Woś z Suwerennej Polski. Byłego wiceministra sprawiedliwości zapytamy m.in. o to, czy tym razem stawi się w prokuraturze w związku z zarzutami dotyczącymi zakupu Pegasusa za pieniądze z Funduszu Sprawiedliwości. Termin jest wyznaczony na wtorek na godz. 10:00.

Michał Woś / Piotr Szydłowski / RMF FM

Z Michałem Wosiem porozmawiamy też o tym, czy warto było wydawać publiczne pieniądze na kampanię wyborczą, co - jak twierdzi rządząca koalicja - powinno skutkować decyzją Państwowej Komisji Wyborczej o odrzuceniu sprawozdania finansowego Prawa i Sprawiedliwości.

W programie także pytania o przyszłość Suwerennej Polski.

