​Gościem Roberta Mazurka w Porannej rozmowie w RMF FM w poniedziałek będzie Michał Dworczyk, europoseł z ramienia Prawa i Sprawiedliwości.

Michał Dworczyk / Marcin Suchmiel / RMF FM

Porozmawiamy między innymi o tym, dlaczego PiS nie zdecydował się na prawybory jak Koalicja Obywatelska, kogo były szef KPRM widzi w roli kandydata na prezydenta, kto z Prawa i Sprawiedliwości miałby szansę powalczyć o najwyższy urząd w państwie, jakie problemy są dziś dla Polaków najpilniejsze do rozwiązania.

Zapytamy też, czy w Brukseli szykuje się rewolucja w relacjach Unia Europejska - Stany Zjednoczone i czy będzie potrzebna reorganizacja założeń Zielonego Ładu.

