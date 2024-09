"Polska jest krajem na dorobku, który musi inwestować, a nie zaciskać pasa" - mówił ekonomista Marcin Piątkowski gość Porannej rozmowy w RMF FM. Stwierdził także, że przyszłoroczny budżet jest przełomowy. Do tej pory żyliśmy w obawie, że jeśli zwiększymy finansowanie, to staniemy się drugą Grecją. Według gościa Roberta Mazurka, to myślenie w końcu się zmieniło.

Pod koniec sierpnia rząd przedstawił projekt budżetu. W przyszłym roku dochody budżetu państwa mają wynieść 632,6 mld zł. Wpływy z VAT wzrosną o 50 mld zł, CIT o 9 mld zł i akcyzy o ponad 8 mld zł. Zgodnie z projektem w 2025 roku deficyt wyniesie 289 mld zł, wzrost gospodarczy 3,9 proc, a inflacja - 5 proc. Przeznaczono rekordowe środki na obronę narodową w wysokości 186,6 mld zł.



Z Marcinem Piątkowskim, ekonomistą i profesorem rozmawiamy m.in. o budżecie przedstawionym przez ministra Andrzeja Domańskiego na 2025 rok.



Kredyt "0 procent" to zły pomysł

Robert Mazurek zapytał swojego gościa o kredyt 0 proc.

Kredyt 0% to zły pomysł. To sprawi, że ceny znów skoczą w górę, a deweloperzy podniosą swoje marże - ocenił Piątkowski.

Ekonomista zapytany o to, jakie ma pomysły na lepsze funkcjonowanie mieszkalnictwa w Polsce odparł: proponuję dwie rzeczy. Pierwsza to deregulacja procesu inwestycyjnego. Druga to wykup ziemi przez państwo. Co to znaczy? Państwo kupuje ziemię np. między Łodzią a Warszawą, Krakowem a Katowicami, wokół Wrocławia. Tam powstają nowe miasta, w których cena za metr kwadratowy nie może przekroczyć określonej stawki np. 8 tys.

Zaskoczony odpowiedzią Robert Mazurek zapytał, czy profesor chce stworzyć miasta socjalne tzw. miasta dla biedaków. Jak skomentował to gość Porannej rozmowy RMF FM? Tak funkcjonują m.in. Chiny, Korea Południowa czy Dubaj. To sprawdzone rozwiązania na świecie. W Polsce cały czas jest problem mieszkaniowy. Mimo zmiany rządów - wciąż się to powtarza. Dlatego musimy zrobić coś nowego.



Uważam, że Polskę stać na rozwiązanie tego problemu. Musimy tylko szukać oryginalnych rozwiązań - dodał Marcin Piątkowski.

Najlepsza inwestycja? W siebie, obligacje i emeryturę

Gość Porannej rozmowy RMF FM, usłyszał również pytanie o to, w co najlepiej inwestować.



Zawsze warto inwestować w siebie. Nawet, jeśli się ma 50 lat. Ja mam 49 lat i za rok nie przejdę w tzw. strefę cienia. Jeżeli ktoś ma dzieci - warto też w nie zainwestować. Poza tym warto inwestować w obligacje państwowe. To 6-7 proc. zysku bez ryzyka. Naprawdę bezpieczne rozwiązanie. Trzecim rozwiązaniem jest inwestycja w emerytury - wyliczył Piątkowski.



Emerytury wyliczy sztuczna inteligencja?

Kiedy w rozmowie padło "magiczne słowo" emerytury - Robert Mazurek zapytał o to, jakie rozwiązanie ekonomista i profesor zaproponowałby w sprawie wieku emerytalnego.

Jako ekonomista powiem, że powinniśmy podnieść wiek emerytalny i zrównać go dla obu płci. Ale wiem, że to niemożliwe - ocenił Piątkowski. Według gościa Porannej rozmowy RMF FM, trzeba znaleźć inne sposoby. Należy zachęcić Polaków, aby nie odchodzili na emeryturę od razu pierwszego dnia, kiedy mają taką możliwość.

Kiedy Robert Mazurek zapytał, jak to zrobić - natychmiast usłyszał od gościa: skorzystajmy z rozwiązań sztucznej inteligencji (AI). Chciałbym, żeby każdy Polak miał w swoim telefonie aplikację i widział, ile wynosi jego emerytura na teraz, a ile otrzyma, jeśli popracuje jeszcze kolejne 3 miesiące. Okazuje się, że nawet krótki czas dodatkowej pracy na emeryturze, może podnieść świadczenie np. o 50, 100 czy 200 zł miesięcznie aż do śmierci.

Czy to nie wywoła fali samobójstw i depresji wśród Polaków - zapytał z przekąsem dziennikarz RMF FM? Dostęp do wiedzy jest kluczowy - podsumował krotko Marcin Piątkowski.

