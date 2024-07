Gościem Porannej rozmowy w RMF FM będzie Marcin Kierwiński - europoseł KO, sekretarz generalny PO oraz były szef MSWiA. W programie padną pytania o rozliczenia rządów PiS, które zapowiadał gabinet Donalda Tuska i żądania rozliczeń ze strony PiS za ostatnie miesiące, gdy władzę w Polsce sprawuje nowa koalicja.

Marcin Kierwiński / Michał Dukaczewski / RMF FM

Marcina Kierwińskiego zapytamy również o zbliżające się pierwsze posiedzenie Parlamentu Europejskiego nowej kadencji i układanki polityczne oraz o funkcje, które obejmą polscy europosłowie.

Na rozmowę Tomasza Terlikowskiego zapraszamy o godz. 8:02 do RMF FM, internetowego Radia RMF24, na stronę RMF24.pl, do aplikacji RMF ON i naszych mediów społecznościowych!