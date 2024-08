Gościem Porannej rozmowy w RMF FM będzie minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz z Polski 2050. Porozmawiamy o skasowaniu programu "Kredyt 0 procent" - szefowa resortu ogłosiła, że w projekcie budżetu na przyszły rok nie znalazła się na to ani jedna złotówka.

Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz / Marcin Suchmiel / Archiwum RMF FM

Padną również pytania o składkę zdrowotną i walkę z kryzysem na rynku emerytur.

W czwartek Państwowa Komisja Wyborcza ogłosi swoją decyzję ws. sprawozdania finansowego Prawa i Sprawiedliwości, więc ten temat także pojawi się w rozmowie.

