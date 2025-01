Wiceminister edukacji narodowej Katarzyna Lubnauer będzie w środę gościem Tomasza Terlikowskiego w Porannej rozmowie w RMF FM. Zapraszamy do zadawania pytań!

Wiceminister edukacji narodowej Katarzyna Lubnauer / Jakub Rutka / RMF24

Katarzynę Lubnauer zapytamy o wypowiedź minister edukacji narodowej, która wywołała burzę w sieci. Barbara Nowacka powiedziała m.in., że "na terenie okupowanym przez Niemcy polscy naziści zbudowali obozy, które były obozami pracy, a potem stały się obozami masowej zagłady". We wtorek rano za swoją wypowiedź szefowa MEN przeprosiła.

Porozmawiamy także o kampanii wyborczej, lekcjach religii w szkołach oraz sprawie doprowadzenia Zbigniewa Ziobry na piątkowe posiedzenie komisji ds. Pegasusa.

Poranna rozmowa w RMF FM

Poranna rozmowa w RMF FM. Zadaj pytanie!

