"Minister Wieczorek chyba oddał stery tego, co się dzieje w nauce wiceministrowi Gduli, który ma specyficzną wizję. Myślę, że ma przekonanie, że Polska Akademia Nauk to są leśne dziadki do zaorania" - mówił w Porannej rozmowie w RMF FM prof. Dariusz Jemielniak - wiceprezes Polskiej Akademii Nauk. "Ministerstwo przychodzi z rozwiązaniami, które są koślawe i próbuje je przepchnąć na siłę" - dodał.

Jemielniak: Gdula ma przekonanie, że PAN to leśne dziadki do zaorania Michał Dukaczewski / RMF FM To, co jest niepokojące w polskiej nauce, to pewna seria nieporozumień czy niedogadań. Bardzo trudno nam się porozumieć z ministerstwem. Rozmawiamy z ministrem Gdulą (wiceministrem nauki Maciejem Gdulą - przyp. red.), próbujemy wyjaśnić nasze obawy i zastrzeżenia. Na razie jest nam ten dialog trudno zacząć. Bardzo wierzę, że w końcu się uda - mówił w RMF FM prof. Dariusz Jemielniak - wiceprezes Polskiej Akademii Nauk. W ten sposób nawiązał do głośnego wpisu, który pojawił się na oficjalnym koncie PAN na platformie X - "Polska nauka tonie". Prof. Jemielniak krytycznie odniósł się do projektu ustawy o PAN. W tym projekcie sa rzeczy głupie, nonsensowne, niespotykane na świecie. Chociażby pomysł tego, żeby członków Akademii wybierali nieczłonkowie także to coś, czego nigdzie - w USA, Wielkiej Brytanii, Niemczech, Francji - się nie spotyka, w żadnej poważnej Akademii - tłumaczył gość RMF FM. W rozmowie pojawił się też temat Przemysława Czarnka - byłego ministra edukacji i nauki. Zdaniem prof. Jemielniaka był on "najgorszym ministrem nauki w historii". Naukowiec przyznał, że obecny szef resortu nauki Dariusz Wieczorek ma na swoim koncie pozytywne działania. Mamy pierwszy rok działania. To, że się pochylił nad akademikami, jest super - zauważył gość Roberta Mazurka. Jednocześnie krytycznie ocenił fakt, że losem polskiej nauki zajmuje się wiceszef odpowiedzialnego resortu - Maciej Gdula. Minister mówi, że ci, którzy są za jego pomysłami, to milcząca większość. Oni się boją, wstydzą się - zauważył wiceprezes PAN. Zobacz również: Sebastian Kaleta: Decyzja ws. wejścia Suwerennej Polski do PiS jeszcze nie zapadła

