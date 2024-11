"Jeżeli ludzie tego chcą, to Wigilia powinna być wolna" - stwierdził w Porannej rozmowie w RMF FM Michał Gramatyka. Wiceminister cyfryzacji dodał, że należy podejść do tej kwestii rozsądnie, a nie robić czegoś "na hura". "Policzmy to dobrze, dajmy ludziom dodatkową niedzielę handlową" - dodał.

Wiceminister cyfryzacji Michał Gramatyka przyznał w Porannej rozmowie w RMF FM, że wiele pomysłów resortu z poprzedniej kadencji jest kreatywnie rozwijanych. Podał przykład ustawy chroniącej dzieci w internecie, stanowczo zaznaczając, że dzieci nie powinny mieć dostępu do pornografii.

Jak jednak walczyć z dostępem nieletnich do pornografii? Polityk zauważył, że każdy, kto chce sobie kupić w bezobsługowym sklepie napój energetyczny, musi przejść procedurę wieku. Tak samo powinno być w przypadku pornografii w sieci.

Potrzeba weryfikacji wieku. Dostawca powinien zdecydować, jaka to będzie technologia - odparł, dodając, że taki system wprowadzono np. w Anglii.

Raczej duże korporacje są zainteresowane tym, żeby działać zgodnie z prawem. Mam nadzieję, że takie prawo w Polsce zostanie uchwalone. W połowie grudnia przedstawimy założenia tej ustawy - powiedział.

Chodzi nam o to, żeby to dostawca wybierał technologię - to jeden warunek. Drugi - żeby ta technologia była skuteczna - zaznaczył.

Robert Mazurek zwrócił również uwagę na tzw. freak fighty, czyli walki znanych osób, zwykle niezwiązanych z tym sportem. Pojedynkom często towarzyszą negatywne emocje, a na konferencjach prasowych pada wiele wulgarnych słów. Takie gale dzieci też chętnie oglądają.

W przypadku każdej treści, która jest niebezpieczna dla dzieci, będzie wymagana taka procedura badania ryzyka - na ile ta treść jest niebezpieczna dla nieletnich. Jeżeli z tej procedury badania ryzyka wyjdzie, że ona jest (niebezpieczna), to będzie trzeba wprowadzić technologie, które ograniczają dostęp nieletnich do takich treści - stwierdził Michał Gramatyka.

Walka z nieodwoływanymi wizytami

W Porannej rozmowie w RMF FM poruszono również kwestię wolnej Wigilii. Michał Gramatyka przyznał, że jeżeli ludzie tego chcą, to 24 grudnia powinien być dniem wolnym od pracy.

Tylko zróbmy to mądrze, nie róbmy tego "na hura", nie przyjmujmy ustawy tak, jak to robili w poprzedniej kadencji. Policzmy to dobrze, dajmy ludziom dodatkową niedzielę handlową - zaapelował.

Pytany z kolei o system ochrony zdrowia, polityk przyznał, że wymaga on kompleksowej reformy. Przede wszystkim reformy finansowania - zaznaczył.

Wiceminister cyfryzacji powiedział, że w zeszłym roku 1,3 mln wizyt w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia nie zostało odwołanych.

To jest wyzwanie dla mnie, to jest kwestia systemu elektronicznego, w którym można by te wizyty odwoływać i cały koszt tych wizyt wróciłby do systemu. Tu widzę rolę m.in. takich ludzi jak my, czyli osób zarządzających resortem cyfryzacji - podkreślił.