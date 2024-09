Gościem Porannej rozmowy w RMF FM będzie Elżbieta Łukacijewska, posłanka do Parlamentu Europejskiego z Koalicji Obywatelskiej. Porozmawiamy m.in. o przyjętym budżecie na 2025 rok i uzgodnionych ze środowiskami prawniczymi propozycjach premiera Donalda Tuska i ministra sprawiedliwości w sprawie neo-sędziów.

Przyjęty przez rząd budżet na 2025 rok budzi emocje. Czy jest idealny? A może zbyt ryzykowny? Między innymi o opinię na ten temat zapytamy Elżbietę Łukacijewską.

Z europosłanką porozmawiamy również o tym, jak Koalicji Obywatelskiej idzie realizowanie "100 konkretów", czyli obietnic przedwyborczych w 2023 roku. Zapytamy ponadto, kiedy poznamy kandydata na prezydenta.

Czy uzgodnione ze środowiskami prawniczymi propozycje premiera Donalda Tuska i ministra sprawiedliwości Adama Bodnara w sprawie neo-sędziów to dobre rozwiązanie? Jak sędziowie będą wyrażać "czynny żal"? To kolejny temat, który poruszymy w Porannej rozmowie w RMF FM.

