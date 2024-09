"Wielu ekspertów odwróciło się od Tuska. Powiedzieli, że uchylenie kontrasygnaty to przekroczenie granicy. Konstytucja tego nie przewiduje. Pan premier się ośmieszył, zapędził się w kozi róg" – mówił w Rozmowie o 7:00 w Radiu RMF24 Michał Wójcik, poseł z Suwerennej Polski.

Michał Wójcik / Michał Dukaczewski / RMF FM

Tomasz Terlikowski rozpoczął rozmowę od zapowiedzianej przez premiera Donalda Tuska decyzji o cofnięciu kontrasygnaty pod postanowieniem prezydenta, na mocy którego sędzia Krzysztof Wesołowski, powołany do Izby Cywilnej SN w marcu 2022 roku, został wyznaczony na przewodniczącego zgromadzenia Izby Cywilnej SN. Kilka dni temu premier Tusk stwierdził, że kontrasygnata pod tym aktem była błędem. Teraz teraz zdecydował o jej wycofaniu.

Wójcik: Za to będzie odpowiedzialność

Czy premier może uchylić decyzję o kontra dacie dokumentu, który został już opublikowany w Monitorze Polskim. Mówiąc inaczej, czy premier może byłe uczynić niebyłym? - zapytał Terlikowski.

Nie ma takiej możliwości. Konstytucja tego nie przewiduje. Żaden przepis porządku prawnego tego nie przewiduje. Powiem więcej nawet, że pan premier po prostu się ośmieszył taką decyzją i zapędził się w kozi róg - odpowiedział poseł Wójcik.

Za to, co zrobił pan premier, zapewne w przyszłości będzie odpowiedzialność (...). Ja rozumiem, że jest sędziokracja, a nie demokracja, no ale to to, to powoduje konsekwencje prawne - dodał gość Tomasza Terlikowskiego.

Wielu ekspertów odwróciło się od Tuska. Powiedzieli, że uchylenie kontrasygnaty to przekroczenie granicy - mówił Wójcik.

Jak pan sobie wyobraża dalszy rozwój sytuacji? - pytał Terlikowski.

To, co się dzieje w tej chwili, jest łamaniem prawa absolutnym. Jestem przekonany, że niezależnie co zrobi Donald Tusk, nie będzie to ważne - odparł parlamentarzysta.

Stwierdził też, że Tusk może jeszcze zmienić decyzję ze względu na krytykę, która go spotkała.

To jest absolutna destrukcja prawa, to to równie dobrze prezydent mógłby cofnąć kontrasygnatę dla Tuska jako premiera - podkreślił poseł SU.

