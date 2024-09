"To nie jest kwestia mojej ambicji. Natomiast jestem gotowy od dwudziestu lat, aby służyć Polsce. To jest kwestia odpowiedzialności za kraj" - mówi w Popołudniowej rozmowie w RMF FM prezes Instytutu Pamięci Narodowej Karol Nawrocki, pytany o to, czy chce kandydować w wyborach prezydenckich. Przyznaje, że jest "na liście potencjalnych kandydatów" z ramienia PiS.

Szef IPN był pytany przez Piotra Salaka, czy ktoś rozmawiał z nim otwarcie o ewentualnym kandydowaniu w wyborach prezydenckich.

Funkcja prezesa Instytutu Pamięci Narodowej wymaga spotkań z najważniejszymi politykami różnych środowisk politycznych, więc oczywiście takie rozmowy się toczą - odpowiada Nawrocki. Dopytywany, czy taka propozycja padła z ust prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego, stwierdza: To jest za szybko, panie redaktorze, żeby taka propozycja padła. Ja zresztą nie jestem częścią struktur partyjnych, nigdy nie byłem i nie jestem członkiem partii politycznej. (...) Te decyzje zapadają oczywiście w środowiskach politycznych.

Nawrocki podkreśla również: Jestem gotowy do tego, żeby służyć Polsce i czuję się po wielu latach pracy na ważnych stanowiskach (...) do tego gotowy.

Jak gość Popołudniowej rozmowy w RMF FM ocenia fakt, że w sondażach zajmuje czwarte miejsce - za Mariuszem Błaszczakiem, Mateuszem Morawieckim i Przemysławem Czarnkiem?

Znalezienie się w tym gronie, gdy człowiek nie jest politykiem, nie jest częścią partii politycznej, to chyba komplement - mówi prezes IPN.

Nawrocki o spotkaniu ze skazanym zawodnikiem MMA: Po winie przychodzi zadośćuczynienie

Szef IPN tłumaczył się również ze swoich relacji z Patrykiem Masiakiem, zawodnikiem MMA i byłym kryminalistą.

Poznaliśmy się na sali bokserskiej. Na sali bokserskiej spotyka się różne osoby. (...) Są także osoby, które mają jakieś problemy z prawem - mówi Nawrocki. Dopytywany o jego spotkanie z Masiakiem, które odbyło się w gabinecie prezesa IPN-u, odpowiada: Z całą pewnością nie każdego (z sali bokserskiej - przyp. red.) zapraszam do gabinetu i nie każdemu też wręczam książkę Sergiusza Piaseckiego, który ma za sobą trudną drogę życiową. (...) Liczyłem, że zainspiruje (Masiaka - przyp. red.) do tego, aby służyć Polsce i wrócić do Pana Boga. (...) W świecie wartości chrześcijańskich po winie przychodzi zadośćuczynienie, przychodzi pokuta i każdy ma prawo wrócić do Pana Boga i do Ojczyzny.

W rozmowie padły też pytania o budżet Instytutu i zapowiedzi premiera Donalda Tuska, że być może zostanie ograniczony. Karola Nawrockiego pytaliśmy również o politykę historyczną i różnice w tej sprawie na linii Warszawa-Kijów.

Nawrocki o głosach nawołujących do likwidacji IPN: Są oderwane od rzeczywistości

Karol Nawrocki przyznał w Popołudniowej rozmowie w RMF FM, że nie czuje się politykiem. Wiele lat byłem historykiem, badaczem, jestem działaczem społecznym, jestem prezesem Instytutu Pamięci Narodowej. Nie sądzę, że jestem politykiem. Natomiast od wielu lat jestem na obrzeżach polityki i z niezłymi efektami dla polskiej pamięci narodowej - podkreśla.



Pytany o głosy, które nawołują do likwidacji Instytutu Pamięci Narodowej odpowiada: One są oderwane od rzeczywistości. Mając świadomość tego, jak ważną rolę w infrastrukturze państwa pełnił Instytut Pamięci Narodowej, nikt, kto chce służyć Polsce i dla kogo Polska jest ważna, nie będzie nawoływał do likwidacji Instytutu.



Czy według gościa Piotra Salaka IPN w takiej formie jakiej jest - łącznie z pionem prokuratorskim - powinien przetrwać przez kolejne lata? Bezsprzeczne tak. (...) Ten pion prokuratorski stawia przed polskimi sądami zbrodniarzy czasów komunistycznych, a także zbrodniarzy drugiej wojny światowej - ocenia.



Pytany o umorzenie przez wspomniany pion prokuratorski śledztwa w sprawie akcji "Wisła" odpowiada: Taka była decyzja pani prokurator, która prowadziła tą sprawę. Pion prokuratorski cieszy się swoją niezależnością. Odpowiadam za Główną Komisją Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, ale w zakresach prowadzonych postępowań prokuratorskich merytorycznie odpowiada za to minister sprawiedliwości.

Nawrocki dodaje, że nie ma w zwyczaju wpływania na postępowanie prokuratorskie, nawet jeśli się z nimi nie zgadza.

