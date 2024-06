"Strona rządowa łamie procedury nominowania dyplomatów na funkcje ambasadorskie, które obowiązują w Polsce i cały czas funkcjonowały od ponad 30 lat" - mówił w Porannej rozmowie w RMF FM prezydent Andrzej Duda. "Obecnie próbuje się nominować ludzi na stanowiska ambasadorskie na siłę" - dodał gość Roberta Mazurka.

Prezydent Andrzej Duda / Piotr Nowak / PAP

Andrzej Duda: Procedura do tej pory była bardzo prosta

Prezydent był pytany o trwający konflikt o ambasadorów między rządem a prezydentem. Pan minister Sikorski nie jest prawnikiem, w związku z czym nie oczekuję od niego głębokiej znajomości prawa konstytucyjnego, ale podstawowe czytanie konstytucji powinno być domeną także i ministrów konstytucyjnych. Obowiązuje nas wszystkich, prezydenta, ale także premiera i ministra spraw zagranicznych, zasada współdziałania - mówił Andrzej Duda.

Strona rządowa łamie procedury nominowania dyplomatów na funkcje ambasadorskie, które obowiązują w Polsce i cały czas funkcjonowały od ponad 30 lat - powiedział prezydent. Procedura do tej pory była bardzo prosta: wstępną propozycję kandydata na ambasadora do prezydenta przesyłało MSZ. Prezydent zazwyczaj pisał na takim dokumencie "zgoda" lub "brak zgody" i to wracało do MSZ. (...) Obecnie próbuje się nominować ludzi na stanowiska ambasadorskie na siłę, bez wstępnej zgody prezydenta RP, bez uzgodnienia z prezydentem - stwierdził gość RMF FM.

Andrzej Duda: Nie zatrwożyły mnie dokumenty dot. ambasadora Szatkowskiego

Dostałem dokumenty ws. ambasadora Szatkowskiego, ale w żaden sposób nie są kompromitujące. Ich treść nie ma nic wspólnego z jego funkcją w ostatnich latach. Jest to próba siłowego usunięcia go z funkcji - powiedział prezydent Andrzej Duda. Nie zatrwożyły mnie dokumenty dotyczące ambasadora Szatkowskiego - dodał.

Ambasador Szatkowski bardzo dobrze pełnił swoją funkcję przy NATO. Był w tej chwili w trakcie przygotowań do zbliżającego się szczytu - mówił prezydent Andrzej Duda.

Powiedziałem premierowi Tuskowi i ministrowi Sikorskiemu, że jestem otwarty na tę zmianę, ale trzeba działać spokojnie. Nie widzę żadnego powodu do odwołania teraz ambasadora przy NATO i budzić zdziwienie naszych sojuszników - tłumaczył.

Artykuł w trakcie aktualizacji.