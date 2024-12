Panowie z PKW to są ludzie, którzy od wczoraj mają pełną odpowiedzialność karną i cywilną za chowanie głowy w piasek jak strusie, jak tchórze - mówił w Porannej rozmowie w RMF FM Przemysław Czarnek, oceniając decyzję Państwowej Komisji Wyborczej ws. subwencji dla PiS. "Składamy wniosek o wotum nieufności dla Dariusza Wieczorka" - mówił były minister edukacji.

Czarnek: Decyzja PKW to zamach konstytucjonalistów na państwo polskie

Czarnek: Kradzież widoczna gołym okiem

W poniedziałek PKW przyjęła wniosek o odroczenie decyzji w sprawie subwencji dla PiS "do czasu systemowego rozwiązania sprawy tzw. neo-sędziów, tworzących Izbę Kontroli Nadzwyczajnej". Z panami, piątką panów z PKW, jest tak, że widzą Sąd Najwyższy, korespondują z nim, składają wniosek o wyłączenie sędziów ze składu orzekającego, a następnie mówią, że oni nie wiedzą, czy to jest Sąd Najwyższy. To są ludzie, którzy od wczoraj mają pełną odpowiedzialność karną i cywilną za chowanie głowy w piasek jak strusie, jak tchórze - skomentował Przemysław Czarnek.

To jest zamach na państwo polskie, dokonany przez konstytucjonalistów - mówił były minister.

Od momentu wstrzymania dotacji dla PiS sympatycy partii wpłacili na jej działalność 11 mln zł . Bardzo dziękujemy za te 11 mln i prosimy o jeszcze większe wpłaty, dlatego że ta kradzież jest już widoczna gołym okiem. Nie dostaniemy tych pieniędzy, ponieważ PKW przestała działać i nie chce wykonywać przepisów prawa ani orzeczeń Sądu Najwyższego. Wygramy dzięki państwa wsparciu - mówił Czarnek w Porannej rozmowie w RMF FM.

Czarnek: Składamy wniosek o wotum nieufności dla Dariusza Wieczorka

Premier Donald Tusk rozmawia z Lewicą i zastanawia się nad zdymisjonowaniem ministra nauki Dariusza Wieczorka. A PiS? Składamy wniosek o wotum nieufności dla Dariusza Wieczorka - powiedział Czarnek.

Jak u Szwejka, trochę się tego nazbierało. Na przestrzeni tych dwunastu miesięcy nie było miesiąca, żeby nie było doniesień z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego o jakichś skandalach nawet - mówił polityk PiS.

Kochana koalicjo 13 grudnia, nie bójcie się, wyjdźmy na debatę i dyskutujmy. Mam nadzieję, że będziecie bronić ministra Wieczorka - powiedział Czarnek.

Czarnek: Romanowski już raz był zatrzymany przez tych bandytów

Robert Mazurek pytał swojego gościa, czy sprawa Marcina Romanowskiego i jego ukrywanie się nie szkodzi PiS-owi. Czy nam to szkodzi? W oczach jednych tak, w oczach drugich nie - mówił były minister.

Marcin Romanowski był już raz zatrzymany przez tych bandytów. Był rozebrany do naga, był przeszukiwany, traktowany w sposób skandaliczny przez dzisiejsze służby na wniosek i na rozkaz dzisiaj rządzących Tusków - mówił gość RMF FM.

Romanowski przez rok od wyborów, od objęcia władzy, jest na wolności i nie mataczy w sprawie. Wniosek jest całkowicie bezzasadny. Jestem w stanie potępić ludzi, którzy z zemsty próbują zamknąć człowieka, który nie jest winny - dodał.

Jak podkreślał, służby działają niezgodnie z prawem.

Czarnek: Karol Nawrocki wygra wybory, ludzie się budzą

Już w maju w Polsce wybory prezydenckie. Wygramy wybory, wygra je Karol Nawrocki - zapewnia Czarnek.

Jeżdżę po Polsce bardzo mocno tak, jak zapowiedziałem. Nigdy na nasze spotkania nie przychodziły takie tłumy. Gdy przyjeżdża Karol Nawrocki, tłumy są przeogromne - powiedział poseł PiS. Ludzie się budzą. Mówią wprost: to jest czas zwrotu, nie chcemy więcej służyć Tuskowi w wyborach naszym głosem - dodał.

Przechył, który nastąpił zaledwie o 5 proc. 15 października, ma wielkie szanse wrócić z powrotem na miejsce już w maju przyszłego roku. Widać to po intensywnej kampanii Karola Nawrockiego - stwierdził były minister edukacji.