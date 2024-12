Bezpośrednie loty z Warszawy do Dortmundu w Niemczech, Bukaresztu w Rumunii i Pizy we Włoszech uruchomi w przyszłym roku węgierski Wizz Air - poinformował w poniedziałek przewoźnik. W bazie na Lotnisku Chopina pojawią się też dwa kolejne samoloty Airbus A321neo.

Nowe trasy, zwiększona częstotliwość lotów

W październiku linia informowała, że nowością od 1 maja 2025 r. będzie połączenie z Lotniska Chopina do Genui we Włoszech.

W poniedziałek poinformowano z kolei o nowych trasach z Warszawy - do Bukaresztu, Dortmundu i Pizy. Zostaną one wprowadzone również w przyszłym roku.

Jak przekazał przewoźnik, od 1 kwietnia Wizz Air zacznie latać na trasie Warszawa-Piza (we wtorki, czwartki i soboty), od 9 czerwca codziennie z Warszawy do Bukaresztu, a od 10 czerwca na trasie Warszawa-Dortmund (wtorki, środy, czwartki, soboty i niedziele).

Ponadto linia zwiększy w przyszłym roku częstotliwość lotów na 15 istniejących trasach z warszawskiego lotniska - m.in. do Paryża-Orly (z 5 do 7 tygodniowo), Katanii na Sycylii (z 3 do 4), Neapolu (z 3 do 7) czy na Maltę (z 3 do 7).

Wizz Air poinformował również, że w ramach rozbudowy swojej bazy na warszawskim Lotnisku Chopina, od przyszłej wiosny flota przewoźnika powiększy się o dwa samoloty typu Airbus A321neo. Tym samym liczba stacjonujących w stolicy samolotów wzrośnie do 14.

Dzięki czterem nowym połączeniom będziemy oferować 59 tras do 26 krajów ze stolicy. Jednak Warszawa nie jest jedynym miejscem naszego rozwoju w Polsce - nowe samoloty trafią także do Katowic i Krakowa, a w sumie dodajemy 11 nowych tras z Polski w przyszłym roku - poinformował w poniedziałek Piotr Trawka z Wizz Air.

Gigantyczna liczba pasażerów

Dodał, że według szacunków w tym roku linia przewiezie na pokładach swoich maszyn do i z Polski 12 mln pasażerów, w tym 5 mln osób na połączeniach z i do Warszawy. Ze stolicy Polski linia w 2025 r. ma latach na 59 trasach do 26 krajów.

Wizz Air w Polsce obecny jest od 20 lat. Pierwszy lot inauguracyjny miał miejsce w 2004 r. z Katowic do Londynu Luton. Obecnie Wizz Air oferuje 168 tras z 10 lotnisk w Polsce, łącząc pasażerów z prawie 80 miejscami w 28 krajach. Linia ma pięć baz operacyjnych w kraju: w Gdańsku, Katowicach, Krakowie, Wrocławiu i Warszawie.

Lotnisko Chopina w Warszawie to największy port lotniczy w Polsce. W ciągu 11 miesięcy br. odprawiło ponad 19,6 mln pasażerów. W 2023 r. port obsłużył 18,5 mln podróżnych.